Винницкий ТЦК после бунта заявил, что собирал мужчин на стадионе для медосмотра

В Виннице родственники мобилизованных, в том числе беременные женщины и несовершеннолетние, прорвались на стадион, чтобы отбить привезенных туда мужчин. На место приехала полиция, которая пыталась подавить бунт. В итоге мобилизованных вывели через другой выход. В отношении протестующих возбудили дело. В полиции заявили, что нарушители вели себя агрессивно и повредили госсобственность.

В Виннице украинцы массово собрались на стадионе «Локомотив», устроив бунт против местного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), пишет украинское издание «Страна.ua».

По предварительным данным, утром 1 августа на стадион «Локомотив» привезли около ста мобилизованных мужчин. К воротам пришли женщины, вероятно, их родственники, которым удалось выбить заграждение, после чего они прорвались на территорию.

На место приехали как минимум 11 полицейских автомобилей.

Судя по кадрам с места происшествия, полицейские насильно затаскивали женщин в автозак. Также протестующих обрызгали из баллончиков. Кроме этого, на видео попали и десятки мужчин, которые выламывали ворота.

Очевидцы заявили, что на акции протеста были и юноши-подростки. Некоторых также скрутили полицейские и посадили в автозак. По словам людей, им угрожали наказанием за нарушение комендантского часа.

«Позор!», — скандировала толпа, пока сотрудники правоохранительных органов хватали людей. Протестующие также пели гимн Украины.

«Страна.ua» пишет, что мобилизованных экстренно вывезли со стадиона через другой выход. Протестующие говорят, что одна из женщин легла на дорогу, пытаясь помешать проехать автомобилям с мужчинами.

По словам очевидцев, примерно в час ночи протестующие начали расходиться. Однако несколько десятков человек оставались там как минимум до четырех часов утра. Жители района приносили им чай и кофе.

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук подтвердил, что на стадионе удерживали мобилизованных, а родственники «пришли их забрать».

Официальная версия полиции

В полиции рассказали, что сотрудники ТЦК нашли мужчину, который числится в розыске за уклонение от мобилизации, и задержали его.

«В дальнейшем группа людей, в том числе представители общественной организации, прибывшей по месту временного размещения ТЦК, требуя отпустить мужчину, устроили конфликт с военнослужащими. К учреждению подошли около 80 граждан, часть из которых выломали ворота объекта и пытались прорваться внутрь. К числу людей были применены полицейские меры, чтобы оттеснить их за территорию объекта», — сказано в заявлении.

После конфликта полицейские продолжают обеспечивать охрану общественного порядка у стадиона. Они также проводят проверку по факту произошедшего.

Винницкий ТЦК также описал свою версию происходящего:

«Вечером возле этого пункта собралась группа гражданских лиц, которая вела себя агрессивно. Зафиксированы попытки незаконного проникновения на территорию временного пункта сбора, повреждение имущества и нарушение общественного порядка. На место происшествия прибыли представители Национальной полиции, которые обеспечили правопорядок», — говорится в заявлении.

Они подтвердили, что на стадион доставили «группу военнообязанных для прохождения медицинских осмотров и других процедур». Ранее Винницкий ТЦК сообщил, что начал проводить мобилизационные мероприятия в разных местах из-за опасности ракетных ударов по зданию военкомата.

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Возбуждено уголовное дело в отношении участников протеста за захват государственных или городских зданий или строений, поскольку они повредили ворота и проникли на территорию стадиона. Полицейские задержали как минимум пятерых мужчин в возрасте от 21 до 33 лет.

«Провал власти»

Украинский депутат Алексей Гончаренко назвал происходящее приговором действующей власти Украины:

«Все это происходит сегодня, в 2025 году. В стране, президент которой до сих пор повторяет, что принудительной «бусификации» нет. Это провал. Провал власти. Провал системы, которая должна была строить доверие, но вместо этого сеет страх, хаос и ненависть».

Гончаренко считает, что ТЦК нужно расформировать, чтобы создать новые рекрутинговые центры. Он также отметил, что на Украине нет системы демобилизации.

«Система, в которой нет конечных сроков службы работать не может. Если есть вход, должен быть и выход. Все, конец. Доигрались», — заключил депутат.

Одесский нардеп Артем Дмитрук призвал украинцев выйти на протест с требование отставки президента Украины Владимира Зеленского.

«На этих протестах [в Виннице] полиция избивала людей, распыляла газ. Там пострадали женщины, среди них были беременные. А 30-го числа ТЦК сбил женщину с маленьким ребенком на пешеходном переходе. Это не просто отдельные случаи. Это система, которая перешла черту. И она обязательно получит ответ», — сказал депутат.

Политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру» сказал газете «Взгляд», что украинцы не хотят воевать:

«Украинское население прямо говорит о том, что не хочет идти и умирать на войне. Украинцы не понимают, зачем и за кого им погибать. С другой стороны, жители Винницы и любых других городов Украины хотя и не хотят воевать, но при этом не выступают лично против войны. Именно поэтому власть использует войну как решение внутренних проблем, людей хватают и посылают на убой».

Эксперт считает, что украинским властям выгодно продолжать конфликт, чтобы «держать страну в узде и получать западную помощь». Зарубежным странам же он нужен для решения геополитических проблем.

«Сегодня это главный источник проблем винницких женщин, которых отметелили на стадионе «Локомотив». Эти женщины не смогли ничего сделать», — подчеркнул Скачко.