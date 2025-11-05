«Все наши планы выполняются»: президент России наградил создателей «Буревестника» и «Посейдона»

В Кремле во вторник прошла церемония награждения разработчиков крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». В своей речи президент России Владимир Путин подчеркнул «историческое значение» созданных систем для обеспечения безопасности страны и стратегического паритета на десятилетия вперед. Глава государства поблагодарил коллективы ученых и производственников, участвовавших в работах над проектами.

В День народного единства в Кремле прошла церемония награждения создателей «Буревестника» и «Посейдона». Перед ними выступил Владимир Путин. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства поблагодарил «все научные, производственные трудовые коллективы, которые участвовали в создании этого мощного, эффективного, уникального оружия». По его словам, в проекте участвовали десятки тысяч человек.

«Результат, которого вы добились, имеет без преувеличения историческое значение для нашего народа, для обеспечения безопасности и стратегического паритета на десятилетия вперед, можно смело сказать на весь ХХI век», — сказал Путин.

Он напомнил, что по дальности полета «Буревестник» превзошел все известные в мире ракетные системы. По его словам, ракета продемонстрировала «высокую точность поражения цели, которую она четко, уверенно достигает в заранее рассчитанное время».

«Думаю, убедиться в этом смогли и зарубежные специалисты, поскольку в зоне и во время проведения испытаний «Буревестника» 21 октября постоянно находился натовский разведывательный корабль. Мы не мешали его работе. Пусть посмотрят », — заявил президент.

Он особо отметил высокую технологичность проекта: для запуска созданных сверхмалых ядерных реакторов требуются секунды, в то время как время запуска обычных реакторов измеряется в часах и даже сутках. По словам Путина, в России уже начата разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями, которые в перспективе станут гиперзвуковыми.

Глава государства отметил гражданские перспективы полученных научных достижений. По его словам, созданные компактные установки можно будет использовать в малой ядерной энергетике, в том числе в Арктической зоне, а также для освоения ближнего и дальнего космоса. В числе космических проектов он упомянул «транспортный корабль для перевозки тяжелых грузов, который мы сейчас создаем», и перспективную станцию на Луне.

Говоря о «Посейдоне», президент отметил высокую сложность создания «передовых материалов, узлов и компонентов, которые обеспечили высокую скорость и большую глубину погружения — до тысячи метров». По его словам, скорость передвижения нового подводного аппарата «кратно превышает скорость всех современных надводных кораблей».

«Новые принципы и алгоритмы работы «Посейдона» дадут хороший эффект для совершенствования беспилотных аппаратов, развивая судостроение, системы навигации и автономного судоходства, в том числе в Арктике, при освоении Трансарктического транспортного коридора, на других маршрутах», — заявил Владимир Путин.

Он подчеркнул, что Россия «никому не угрожает», но развивает свой ядерный и стратегический потенциал, чем заняты и другие ядерные державы.

«Все наши планы выполняются», — отметил президент России.

Что такое «Буревестник» и «Посейдон»

«Буревестник» — первая в мире межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, которая обеспечивает неограниченную дальность полета. Создана в России для преодоления систем противовоздушной и противоракетной обороны потенциального противника и доставки ядерного боезаряда на большие расстояния.

Разработка стартовала в декабре 2001 года. Название утвердили в марте 2018 года по итогам открытого голосования на сайте Минобороны. 26 октября 2025 года президенту России доложили об успешном испытании «Буревестника» с выполнением всех поставленных задач.

Характеристики ракеты засекречены. С уверенностью можно назвать лишь некоторые параметры: тип двигателя (ядерная энергетическая установка) и тип боевой части (ядерная). По оценкам экспертов, дальность полета «Буревестника» превышает 20 тыс. км, скорость полета — дозвуковая, ракета движется на малой высоте (до 100 м), способна обходить системы ПВО и зоны обнаружения. Главная особенность «Буревестника» — возможность очень длительного нахождения в воздухе, что позволяет атаковать цель с любого направления, откуда ее никто не ждет.

«Посейдон» — беспилотный подводный аппарат с ядерной энергетической установкой и ядерным боезарядом на борту. Иногда его называют «суперторпедой». Создан для гарантированного поражения портов, военно-морских баз, прибрежных территорий и авианосных морских групп за счет подводного ядерного взрыва и возникающего при этом цунами.

Характеристики засекречены. Известно, что за счет ядерной энергетической установки «Посейдон» способен передвигаться на неограниченное расстояние на большой глубине (более километра) и активно маневрировать. По оценкам экспертов, скорость движения подводного аппарата составляет 60–70 узлов (110–130 км/ч). Мощность заряда — до двух мегатонн.

Носителями «Посейдона» являются российские подводные лодки «Белгород», «Хабаровск» и «Ульяновск». «Белгород» в составе ВМФ с 2019 года, «Хабаровск» спущен на воду 1 ноября 2025 года, «Ульяновск» строится.