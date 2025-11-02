«Построена для «Посейдона». Атомную подлодку «Хабаровск» спустили на воду

В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку «Хабаровск»

Атомная подводная лодка «Хабаровск» спущена на воду в Северодвинске. Субмарина может быть носителем беспилотного аппарата торпедного типа с ядерным зарядом «Посейдон». Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что «Посейдон» может вывести из строя «целые государства», а средств противодействия ему нет.

На судостроительном предприятии АО «Производственное объединение «Севмаш» в Северодвинске (Архангельская область) спустили на воду атомную подводную лодку «Хабаровск», сообщили в Минобороны России.

Мероприятие прошло под руководством главы ведомства Андрея Белоусова. На церемонии также присутствовали главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Александр Моисеев, глава Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков и глава АО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко.

«Сегодня для нас знаковое событие — со стапеля прославленного «Севмаша» выводится тяжелый атомный ракетный крейсер «Хабаровск», — заявил Белоусов.

Он подчеркнул, что «Хабаровск» поможет обеспечить безопасность морских границ России и защитить ее национальные интересы в разных районах мирового океана.

«Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании подлодки, за добросовестную и качественную работу. Кораблю еще предстоит пройти цикл морских испытаний. Желаю экипажу и сдаточной команде их успешного проведения», — подытожил глава МО.

Подлодку «Хабаровск» спроектировали в АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин». Она предназначена для решения задач Военно-морского Флота с применением современного морского подводного оружия, в том числе роботизированных средств различного назначения.

«Хабаровск» будет носителем беспилотных ударных систем «Посейдон», сообщил РИА Новости бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.

«АПЛ «Хабаровск» специально спроектирована и построена для перспективного ядерного подводного комплекса «Посейдон», — сказал Кравченко.

Цикл заводских и государственных испытаний «с учетом актуальности времени займет не более полугода», подчеркнул он.

Испытания «Посейдона»

На этой неделе в России прошли испытания подводного аппарата «Посейдон» ракеты с ядерной энергоустановкой, которая намного превосходит по мощности перспективную межконтинентальную ракету «Сармат». Способов ее перехватить в мире не существует.

Глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что ракета может вывести из строя «целые государства».

Одной из ключевых особенностей «Посейдона» является его практически неограниченная дальность перемещения в океане, отмечает The Washington Post.

«Он способен пересекать океан и практически не ограничен дальностью, что делает его «оружием Франкенштейна», — цитирует газета слова эксперта Майкла Б. Петерсена.

«Посейдон», наряду с крылатой ракетой «Буревестник», позиционируется как российское «супероружие», призванное обеспечить военно-стратегический баланс сил с западными странами, подчеркивает WP.

Как пишет Telegram-канал «Военная хроника», целями для «Посейдона» могут стать военно-морские базы США и Великобритании. Ядерная торпеда способна переносить боевую часть мощностью 15-20 мегатонн в тротиловом эквиваленте, которая может «уничтожить береговые объекты и нанести серьезный ущерб на расстоянии примерно 15 до 25 км от берега». К примеру, это могут быть американские военно-морские базы Норфолк, Китсап или Сан-Диего, а также британская база Девонпорт и крупные западные верфи.

После испытаний «Посейдона» президент США Дональд Трамп сообщил о своем решении проводить испытания ядерного оружия «на равных условиях» с другими государствами, располагающими, по его мнению, аналогичными разработками. В своем аккаунте в Truth Social он подчеркнул необходимость немедленного запуска этого процесса.

Американский лидер также заявил, что США значительно опережают другие государства в сфере военных технологий, особенно в разработке ядерных подводных лодок. По его словам, США занимают первое место в мире по качеству выпускаемого ими оружия и возможностям. Как он сказал, все остальные страны хотят покупать вооружения у Вашингтона.