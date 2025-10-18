Жесткость Трампа и брифинг за забором: как Зеленский ездил за «Томагавками» в Белый дом

Axios: Трамп был жестким и откровенным на встрече с Зеленским в Белом доме

Встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне была «непростой», а в некоторые моменты «довольно эмоциональной», выяснил Axios. По информации CNN, разговор двух президентов был «напряженным, откровенным и порой неловким». После переговоров Зеленскому пришлось проводить пресс-конференцию за забором – вне территории Белого дома. Украинский лидер «еле держал себя в руках», но поделился некоторыми итогами беседы, которая длилась около 2,5 часа. В частности, он согласился с предложением Трампа прекратить боевые действия на текущей линии соприкосновения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Встреча президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским в Белом доме «была непростой», пишет Axios со ссылкой на источники.

«Никто не кричал, но Трамп был жестким. В ходе встречи Трамп сделал несколько резких заявлений, и в некоторые моменты она была довольно эмоциональной»,

— говорится в публикации.

Собеседники CNN описали встречу президентов как «напряженную, откровенную и порой неловкую». Источник Axios назвал беседу, которая длилась около 2,5 часа — дольше запланированного — «плохой».

Зеленский активно настаивал на передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk, но Трамп «сопротивлялся и не проявлял гибкости» . По информации Axios, украинский лидер планировал уехать из Вашингтона с обязательствами по новому оружию для Украины, но «обнаружил Трампа в совершенно ином настроении». В «прямом и честном» разговоре Трамп ясно дал понять, что Киев пока не получит ракеты большой дальности , подчеркнули источники CNN.

Глава Белого дома подчеркнул, что сейчас его приоритет — дипломатия, а предоставление ракет Tomahawk может подорвать ее. Кроме того, у Трампа сложилось впечатление, что Украина стремится к эскалации и затягиванию конфликта.

Трамп после завершения встречи улетел на вертолете во Флориду без каких-либо комментариев для прессы. Позднее в социальной сети Truth Social он назвал прошедшую беседу «очень интересной и дружелюбной». Кроме того, он предложил России и Украине заключить сделку — прекратить боевые действия на текущей линии соприкосновения .

«Линии собственности определяются войной и мужеством. Они должны остановиться там, где находятся.

Пусть оба заявят о победе, пусть история решит!» — написал глава Белого дома.

Аналогичный комментарий американский президент дал местным телеканалам. В Кремле пока не комментировали его заявление.

Зеленский в свою очередь назвал разговор с Трампом «предметным». В своем Telegram-канале он сообщил, что стороны обсудили позиции Украины на поле боя, «дальнобойность и ПВО», а также «дипломатические перспективы». По его мнению, Вашингтон для завершения боевых действий должен оказать давление на Москву.

«Мялся и дергал головой»

После переговоров с Трампом Зеленский незамедлительно организовал телефонный звонок с европейскими партнерами — лидерами Великобритании, Германии, Италии, Финляндии, Норвегии, Польши, а также с руководителями Евросоюза и НАТО. Он рассказал им об итогах разговора с Трампом.

Некоторые из европейских лидеров были «озадачены очевидной переменой в позиции Трампа»,

заметил Axios. Несмотря на это, они подтвердили свою неизменную поддержку Украины. В частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил поработать с США над проектом мирного соглашения для Украины в соответствии с планом Трампа из 20 пунктов для сектора Газа.

Затем Зеленский отправился общаться с журналистами. Однако проводить пресс-конференцию пришлось в общественном парке — за забором Белого дома , а не на его территории. Свое выступление Зеленский начал на украинском языке, но потом поспешил перейти на английский.

«Простите... Я забыл, что я в Соединенных Штатах»,

— оправдывался он.

В ходе общения с журналистами Зеленский сообщил, что обсудил с Трампом гарантии безопасности для Украины и договорился с ним не поднимать больше тему о передаче ракет Tomahawk, поскольку «США не хотят эскалации». По его словам, «самым сложным» и «очень чувствительным» будет вопрос территорий .

«Это печально, но это территории Украины», — сказал Зеленский.

Кроме того, он согласился с Трампом, призвавшим стороны «остановиться там, где они находятся сейчас».

Издание kp.ru заметило, что украинский лидер «еле держал себя в руках», «мялся, уходил от прямых ответов и дергал головой».

«Этот вопрос мне?»

СМИ обратили внимание на некоторые нюансы визита Зеленского в США. В первую очередь было отмечено, что украинского лидера никто из представителей американской администрации не встретил в аэропорту. В результате у трапа самолета Зеленского приветствовали глава его офиса Андрей Ермак, новый посол Украины в США Ольга Стефанишина, а также экипаж воздушного судна, пишет РИА Новости.

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале обратил внимание, что представителей СМИ на встрече Зеленского и Трампа разместили за спинами представителей украинской делегации. Репортеры «буквально нависали» над Зеленским, чтобы привлечь внимание главы Белого дома.

«Чтобы ответить на пару вопросов, адресованных ему (Трампу, кстати, задали уже десятки), Зеленскому пришлось буквально выворачивать шею . Не верю, что протокольная служба поступила так без умысла», — заметил Юнашев.

Кроме того, Зеленский в ходе встречи с Трампом пропустил вопрос в свой адрес. Когда репортер обратилась по фамилии к украинскому лидеру, он в недоумении спросил: «Этот вопрос мне?»

close Jonathan Ernst/Reuters

Также выделился шеф Пентагона Пит Хегсет, сидевший напротив украинского лидера, — он надел галстук в цветах российского триколора.