«Он уничтожит вас»: Трамп потребовал от Зеленского принять условия Путина

Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме потребовал от него принять условия России по завершению конфликта, заявив, что в противном случае Украина будет «уничтожена», сообщает Financial Times. При этом отмечается, что разговор шел на повышенных тонах и не раз переходил в перепалку: Трамп, по данным источников, «смел со стола карты линии фронта», настаивая на передаче Москве всего Донбасса. Источники FT также сообщили, что во время разговора американский лидер категорически отказался одобрить продажу Киеву крылатых ракет Tomahawk.

Президент США во время последней встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме потребовал от украинского лидера принять условия России по завершению конфликта, предупредив, что в противном случае Украина будет «уничтожена». Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в ЕС, осведомленные о переговорах.

По данным газеты, несколько раз разговор Трампа и Зеленского переходил в «перепалку», а Трамп «все время ругался».

В одном из эпизодов Трамп якобы «смел со стола карты линии фронта на Украине», утверждает газета, и давил на Зеленского по вопросу передачи России контроля над всей территорией Донбасса.

Так президент США сказал Зеленскому, что тот проигрывает войну, и предупредил: «Если [Путин] захочет, он уничтожит вас», пишет FT.

Трамп также сказал, что российская экономика «процветает», сообщил источник FT, что резко контрастирует с недавними заявлениями президента США, в которых он призывал к переговорам Россию, потому что ее «экономика вот-вот рухнет».

В свою очередь агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что во время разговора с Зеленским Дональд Трамп не только отказался поставить Украине ракеты Tomahawk, но и размышлял насчет предоставления гарантий безопасности как Киеву, так и Москве.

Владимир Зеленский после этой встречи в Белом доме был настроен «очень негативно», сообщают источники.

После разговора

Накануне Владимир Зеленский в своем Telegram-канале опубликовал заявление, в котором говорилось, что Украина «ничего не будет дарить» России.

Так он прокомментировал публикацию газеты The Washington Post, которая также сообщала об обсуждении вопроса контроля над ДНР во время разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Издание утверждало, что Россия якобы готова передать Киеву части Запорожской и Херсонской областей в обмен на полный контроль над ДНР.

Позднее в интервью телеканалу NBC Зеленский заявил, что для начала мирных переговоров нынешняя линия фронта должна быть заморожена.

Сам Трамп позднее опроверг утверждения о том, что обсуждал с Зеленским возможность передачи контроля над какими-либо территориями России.

«Пусть все остается как есть. Сейчас все уже разделенное. Я думаю, что 78% территории уже захвачено Россией. Оставьте все как есть. Они могут договориться о чем-то позже», — приводит Reuters ответ президента США.

Саммит в Будапеште

Ранее в Кремле заявляли, что обмен территориями с Украиной невозможен и Москва не обсуждала и не будет обсуждать такой сценарий урегулирования конфликта с Украиной.

В августе Владимир Путин заявил, что условия Москвы для урегулирования украинского конфликта не поменялись с прошлого лета. Они все так же включают вывод подразделений украинской армии с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих территорий и Крыма в составе России, а также отказ Украины от вступления в НАТО.

Телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 16 октября. После разговора с Владимиром Путиным президент США объявил, что договорился с российским лидером о проведении переговоров в Будапеште. Трамп также заявил, что глава Госдепа Марко Рубио и глава МИД России Сергей Лавров уже занимаются подготовкой к саммиту. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также ранее сообщил, что переговоры могут состояться в ближайшие недели.