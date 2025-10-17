«Продуктивный звонок». Путин и Трамп обсудили Украину и договорились о встрече в Будапеште

Трамп сообщил, что встретится с Путиным в Будапеште

Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонные переговоры, которые длились более двух часов. Президент США анонсировал новую встречу с российским лидером, причем пройдет она в Европе — в Будапеште — и уже «довольно скоро», в течение двух недель. Кроме того, в ходе разговора политики обсудили украинский конфликт, помощь Мелании Трамп, а также глубокие симпатии россиян и американцев друг к другу.

Сегодняшний телефонный разговор Путина и Трампа – уже восьмой в 2025 году. Беседа стала одной из самых продолжительных. Политики проговорили более двух часов, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. В Вашингтоне подчеркнули, что разговор был «хорошим и продуктивным».

«Это был хороший и продуктивный телефонный звонок», — сказала Левитт в прямом эфире телекомпании Fox News.

Пресс-секретарь добавила, что в ходе беседы было «затронуто много вопросов». Российский лидер, в частности, поздравил американского коллегу с «мирным урегулированием на Ближнем Востоке».

В прошлый раз президенты России и США созванивались в ночь на 19 августа, спустя несколько дней после саммита в Анкоридже. Разговор длился около 40 минут. Портал Axios утверждает, что тогда американский лидер прервал встречу с представителями ЕС и Владимиром Зеленским ради беседы с Путиным.

До встречи с Зеленским

Разговор Путина и Трампа состоялся в преддверии третьей встречи президента США с украинским лидером Владимиром Зеленским. Киев подготовил ряд предложений Вашингтону, которые должны будут побудить Трампа поставить Украине ракеты ПВО и дальнобойные снаряды.

Ожидается, что Киев предложит США обменять поставки оружия и энергоресурсов на украинские беспилотные технологии.

Что рассказал Ушаков

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков раскрыл некоторые детали разговора Путина и Трампа, который, по его оценке, носил «содержательный характер». В частности, он рассказал, что президент России попросил лидера США передать его супруге Мелании Трамп самые наилучшие пожелания.

«Отдельно стоит упомянуть и о том, что наш президент высоко оценил личные усилия супруги президента США Мелании Трамп по воссоединению российских и украинских детей с семьями, и попросил президента США передать Мелании Трамп самые наилучшие пожелания», — сказал Ушаков журналистам.

Трамп не поздравил Путина с днем рождения.

«Вы знаете, до этого, честно говоря, не дошло. Я могу сказать, что разговор состоялся по нашей инициативе, но о дне рождения никто вопрос не поднимал. Нет, не затрагивался», — ответил Ушаков на соответствующий вопрос.

Особый акцент в ходе разговора был сделан на вопросах украинского кризиса. Путин заявил Трампу, что у России стратегическая инициатива по всей линий фронта с Украиной. Американский лидер в свою очередь многократно подчеркивал необходимость скорейшего установления мира на Украине, при этом называя конфликт «самым трудным для разрешения во всей своей миротворческой активности».

Несмотря на разногласия, политики говорили и о «глубоких симпатиях народов обеих стран».

«С обеих сторон, кстати, говорилось о глубоких взаимных симпатиях народов обеих стран, ярко проявившихся в годы Второй мировой войны. Подчеркивалось, что нынешнее положение дел в двусторонних отношениях на этом фоне выглядит парадоксально», — подчеркнул помощник.

Следующая встреча Путина и Дональда Трампа может пройти в Будапеште, сообщил Ушаков.

«Условлено, что представители двух стран без промедления займутся вопросами подготовки саммита, который может быть организован, например, в Будапеште», — отметил он.

Трамп первым упомянул Будапешт как возможное место встречи, и «наш президент сразу же поддержал идею». Работа по подготовке к саммиту начнется с телефонного контакта главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио, отметил он.

Реакция Трампа

Чуть позже американский лидер заявил, что встреча с Путиным пройдет «довольно скоро». «В течение двух недель или вроде того», — сказал он.

Политик также выразил сожаление, что из-за «плохих отношений» Путина и Зеленского ему придется делать с ними раздельные встречи.

Сегодняшнюю телефонную беседу с Путиным он назвал «очень хорошей».

«Президент Путин поздравил меня и Соединенные Штаты с Великим Достижением Мира на Ближнем Востоке, и добавил, что сам мечтал об этом тысячу лет. На самом деле я верю, что успех на Ближнем Востоке поможет нашим переговорам о прекращении войны России и Украины», — говорится в посте Трампа в Truth Social.

В ходе сегодняшнего разговора Путин в очередной раз заявил Трампу, что ракеты Tomahawk, даже если Вашингтон передаст их Киеву, не изменят ситуацию на поле боя, но нанесут ущерб отношениям российско-американским отношениям. Трамп, отвечая на вопросы журналистов о поставках, заявил, что Tomahawk являются критически важным ресурсом для самих США, и «страна не может истощать свои ресурсы».