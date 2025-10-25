«Достаточно близко к осуществимому дипломатическому решению». Зачем глава РФПИ Дмитриев прилетел в США

Россия рассчитывает на скорейшее дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и считает, что условия для этого уже складываются. Об этом заявил в интервью американским СМИ специальный представитель президента РФ Кирилл Дмитриев, который прилетел в столицу США на переговоры с командой Дональда Трампа. По его словам, Москва, Вашингтон и Киев находятся «достаточно близко к осуществимому дипломатическому решению».

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прибыл на переговоры в США. В интервью CNN, Fox News и журналистке Ларе Логан он заявил, что Россия рассчитывает на достижение дипломатического урегулирования конфликта на Украине в обозримые сроки.

В Вашингтоне Дмитриев встретится с представителями администрации Дональда Трампа, в частности со Стивеном Уиткоффом, чтобы обсудить российско-американские отношения и ситуацию на Украине спустя всего несколько дней после отмены саммита в Будапеште.

«Мне кажется, очень важно, чтобы мы двигались к дипломатическому решению, учитывая интересы России и думая не только о прекращении огня, но и об окончательном разрешении конфликта», — сказал Дмитриев. Он подчеркнул, что Россия, США и Украина находятся «достаточно близко к осуществимому дипломатическому решению», и выразил надежду, что оно может быть достигнуто «в разумные сроки».

По словам Дмитриева, фундамент для переговоров существует, несмотря на наличие «значительного количества дезинформации вокруг процесса».

Дмитриев заявил, что изменение риторики Киева является важным фактором. «Президент Зеленский сделал серьезный шаг, признавая, что речь идет о линии фронта. Его прежняя позиция заключалась в том, что Россия должна полностью уйти», — отметил он.

Говоря об отношении Вашингтона к диалогу, Дмитриев заявил: «Есть большое желание по-настоящему понять, в чем заключается логика России». Он подчеркнул: «Так же, как президент Трамп защищает национальные интересы США, президент Путин защищает национальные интересы России». По его словам, для Москвы экзистенциально важно, чтобы «на ее границах не было угрозы со стороны НАТО». Он уточнил, что реальная договоренность возможна только при учете этой позиции, как это ранее делал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Комментируя введение США санкций против «Роснефти», «Лукойла» и их дочерних структур, Дмитриев заявил: «Они приведут лишь к тому, что бензин на американских заправках станет дороже».

Он добавил, что подобные меры не укрепляют российско-американские, однако подтвердил, что Россия рассматривает долгосрочные инфраструктурные проекты, включая возможность строительства транспортного коридора через Берингов пролив. По его словам, этот проект является «технически осуществимым», но требует политических решений.

Дмитриев считает, что встреча президентов Путина и Трампа не отменена, а перенесена: «Она должна быть хорошо подготовлена дипломатически».