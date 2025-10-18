Нашли на полу в луже крови: в Турции убили администратора канала «Утро Дагестан»

Администратор Telegram-канала «Утро Дагестан» Абакар Абакаров найден мертвым на вилле в Стамбуле. Его тело обнаружила уборщица: мужчина лежал на полу в луже крови. В день смерти он зашел в здание с неизвестным человеком, который позже покинул виллу с двумя сумками в руках. По заявлению дагестанской диаспоры в Турции, Абакарова «зверски убили». В России мужчина объявлен в розыск: по версии следствия, он причастен к организации массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы в 2023 году.

Основателя Telegram-канала «Утро Дагестан» Абакара Абакарова нашли мертвым на вилле, которую он арендовал в районе Эюпсултан в Стамбуле через сервис посуточной аренды, пишет турецкий портал HaksozHaber.

Его обнаружила уборщица, Абакаров лежал на полу гостиной в луже крови. Прибывшие на место происшествия полицейские и медики констатировали смерть.

Тело отвезли в Институт судебной медицины для установления точной причины смерти.

Турецкие полицейские установили, что Абакаров арендовал виллу еще 6 октября. Записи с камер видеонаблюдения свидетельствуют, что на следующий день, 7 октября, он вошел в здание с неизвестным человеком, который позже покинул виллу с двумя сумками в руках .

Правоохранительные органы района Эюпсултан начали масштабное расследование, личность человека, который был с Абакаровым в день его смерти, устанавливается.

Дагестанская диаспора в Турции заявила, что мужчина «был зверски убит». «Мы с большой скорбью узнали известие о жестоком убийстве дагестанского диссидента Абакара Абакарова», — говорится в сообщении диаспоры.

«Утро Дагестан» и погромы в Махачкале

Абакаров родился в Махачкале, несколько лет назад переехал в Одессу, а затем — в Стамбул. В ноябре 2023 года МВД России объявило мужчину в розыск : по версии следствия, его Telegram-канал использовался для координации массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы два года назад.

В октябре 2023 года, вскоре после начала вооруженного конфликта между Израилем и палестинским радикальным движением ХАМАС, разъяренная толпа ворвалась в махачкалинскую воздушную гавань, где только что приземлился рейс из Тель-Авива. Дебоширы свободно ходили по помещениям терминала и смогли пройти на взлетное поле.

Участники беспорядков требовали документы у всех выезжающих из аэропорта, в том числе на полицейских автомобилях, чтобы «вычислить евреев». Они требовали «прогнать» прилетевших из Израиля, некоторые участники акции держали в руках флаг Палестины. Силовики не сразу смогли оттеснить протестующих.

Сумма ущерба от погромов превысила 24 млн рублей, за участие в беспорядках были осуждены более 100 человек, в том числе на сроки от 4,5 до 10,5 года.

После беспорядков основатель Telegram Павел Дуров сообщил о блокировке «Утро Дагестан». Он опубликовал скриншот поста с антисемитскими призывами, размещенного в канале, и написал: «Каналы, призывающие к насилию (как на скриншоте выше) будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира».

СМИ связывают «Утро Дагестан» с живущим на Украине экс-депутатом Госдумы Ильей Пономаревым (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов). Сам он признавал, что финансировал канал, однако после погромов в аэропорту Махачкалы заявил, что тот уже «ушел в свободное плавание».

Президент России Владимир Путин связал беспорядки в Махачкале с Украиной и агентурой западных спецслужб. Он подчеркнул, что события «инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины».