«Сидел, шаурму кушал». Кто получил срок за беспорядки в аэропорту Дагестана Сроки до девяти лет получили обвиняемые в беспорядках в аэропорту Махачкалы

В Краснодарском крае пятерых дагестанцев приговорили к срокам от 6 до 9 лет колонии за участие в погроме в аэропорту Махачкалы 29 октября 2023 года. Они одни из немногих, кто попал под суд по уголовной статье, и первые, кому по ней вынесли приговор. Почему именно они оказались на скамье подсудимых — в материале «Газеты.Ru».

«Связи в правоохранительном блоке»

Армавирский городской суд Краснодарского края вынес пятерым жителям Дагестана приговор за участие в погроме в аэропорту Махачкалы «Уйташ». 22-летний Анварбек Атаев, 26-летний Ислам Ибрагимов и 27-летний Салик Рамазанов получили шесть лет и четыре месяца, 23-летний Магомед Омарасхабов — шесть лет и шесть месяцев колонии за участие в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК РФ, максимальный срок — 8 лет).

Пятый и младший из фигурантов, 19-летний Рабадан Раджабов, обвинялся также в угрозе применения насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Ему путем частичного сложения наказаний назначили девять лет лишения свободы.

Детали обвинения по делу пятерых подсудимых в Генпрокуратуре РФ не разглашали, лишь отметили, что все они приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества, а действовали — на почве национальной и религиозной ненависти к гражданам Израиля.

«Уничтожено и повреждено имущество аэропорта на сумму более 24 млн руб., нарушены требования транспортной и авиационной безопасности, что повлекло полную блокировку работы аэропорта, задержку и отмену регулярных рейсов <...> В отношении 29-ти представителей власти совершены противоправные действия, 23-м из них причинены телесные повреждения различной степени тяжести», — заявили в надзорном ведомстве.

Изначально дело должно было рассматриваться в Дагестане, однако первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин настоял на изменении подсудности. Поводом стали «сведения УФСБ России о наличии у обвиняемых связей в правоохранительном блоке и судейском корпусе Дагестана».

Из-за переноса дела в Краснодарский край подсудимым пришлось отказаться от своих махачкалинских адвокатов. Родственники выступали против этого решения, полагая, что оно связано с желанием «максимально сурово наказать участников».

«За то, что другие повредили имущество?»

Это первое уголовное дело о погромах в аэропорту, по которому вынесли приговор. Ранее участников привлекали лишь к административной ответственности. По словам главы МВД Дагестана Абдурашида Магомедова, протоколы были составлены в отношении 1200 человек, при этом под стражу заключили 140 предполагаемых участников беспорядков.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявлял, что «накажут» только тех дебоширов, из-за которых полицейские оказались в больнице, и тех, кто распространял ложную информацию, организовав погром. По версии следствия, организаторами были экс-депутат Госдумы Илья Пономарев (признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов), Исраил Ахмеднабиев (обвинялся в возбуждении ненависти по религиозному признаку) и Абакар Абакаров, связанный с заблокированным Telegram-каналом «Утро Дагестан» — все они объявлены в розыск.

Адвокаты подсудимых считают, что вышло все наоборот. По их мнению, пятеро фигурантов вынуждены отвечать за действия тысячи погромщиков.

«Все преступные действия совершены установленными 136 лицами, в том числе Рамазановым, а также 1 500 неустановленных лиц. За действия 1,5 тыс. лиц, <...> которых не привлекли к уголовной ответственности, Рамазанов не может нести ответственность», — уверена сторона защиты.

Бывший адвокат Ислама Ибрагимова Агамирза Агаев заявил «Газете.Ru», что подсудимые не отрицали своего присутствия в аэропорту, но не признавали факт участия в беспорядках.

«Когда Ибрагимова допрашивали первый раз — он все как есть сказал. Что приехал из любопытства, все время находился в помещении терминала, на взлетную полосу не выходил — это подтверждают несколько видеозаписей. Он согласился все показать на месте происшествия. Следователь еще спрашивал, занимался ли он мародерством. Ибрагимов ответил нет. Оказалось, у следователя и так были записи, на которых видно, что он просто сидел в аэропорту, шаурму кушал», — рассказал представитель защиты.

Адвокат другого фигуранта дела, Магомеда Омарасхабова, также обращал внимание на отсутствие конкретики в обвинении. «На каком основании ему должны назначить семь лет за то, что другие повредили имущество аэропорта? Все с открытыми лицами, не знали друг друга — здесь нет сговора», — заявлял он.

Однако суд счел вину доказанной.

«Весь мир смеется»

Дела остальных участников погрома также поступили в суды за пределами Дагестана. Юристы полагают, что им грозит еще более суровое наказание.

«Нашим еще повезло, что не предъявили обвинение в нарушении воздушного сообщения. Остальным стали вменять и эту статью.

На многих возбудили дело и по 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По ней вплоть до пожизненного предусмотрено», — сказал Агаев в беседе с «Газетой.Ru».

29 октября 2023 года больше тысячи человек собрались у аэропорта Махачкалы. Там совершил посадку регулярный рейс из израильского Тель-Авива. Участники беспорядков требовали документы у всех выезжающих из аэропорта, в том числе на полицейских автомобилях, чтобы «вычислить евреев». Кроме того, протестующие проникли в здание аэропорта, а также прорвались на взлетно-посадочную полосу. Они требовали «прогнать» прилетевших из Израиля, некоторые участники акции держали в руках флаг Палестины. На место пробыли полицейские, начались столкновения. Позднее демонстрантов удалось вытеснить.

В прессе инцидент назвали антисемитским погромом. Президент России Владимир Путин связал его с Украиной и агентурой западных спецслужб.

Глава Дагестана Меликов 2 ноября 2023 года заявил, что «толпа вела себя звероподобным образом».

«На фюзеляже или под крылом воздушного судна, в турбине искать евреев. Вот вам сейчас смешно. У меня, первый раз когда увидел, тоже улыбка была на лице, потом мне стало страшно. Туда заглядывает и смотрит, есть там еврей или нет? Но над нами же весь мир смеется, благодаря вот этим проходимцам», — возмутился глава Дагестана.