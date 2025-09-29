«Не будет ни одного безопасного места». На Украине пообещали новые удары по России

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал западные страны признать, что война России и НАТО фактически уже давно идет. В своей речи, произнесенной на форуме по безопасности в Варшаве, Сибига причислил Украину к «трансатлантическому сообществу», похвастался «мощью украинского оружия» и пригрозил новыми дальнобойными ударами по российской территории. По его словам, Киев рассчитывает на завершение конфликта в 2025 году.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, выступая на Форуме по безопасности в Варшаве, призвал западные страны признать, что они находятся в состоянии войны с Россией.

«Мы должны признать, что Россия находится в состоянии войны с нами, с трансатлантическим сообществом... Нам нужно признать, что Россия находится в состоянии войны с нами, в необъявленной войне», — заявил Сибига.

Кроме того, Сибига объявил о новых дальнобойных ударах по территории России.

«Каждый раз, когда Путин будет думать над тем, чтобы запустить еще несколько сотен дронов и ракет по Украине, он должен понимать, что такое же или большее количество ракет и дронов полетит в ответ по России. Это уже сейчас частично происходит», — сказал Сибига.

По его словам, Россия «должна четко отдавать себе отчет, что на сегодня и в будущем не будет ни одного безопасного для них места» и что «украинское оружие и украинская армия достанут любые военные объекты на их территории».

При этом, по словам Сибиги, Киев «хочет завершить эту войну в этом году», так как после встречи Владимира Зеленского с Дональдом Трампом на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН была получена «дополнительная дипломатическая динамика в правильном направлении».

Незадолго до того, выступая на встрече министров иностранных дел «веймарской тройки» (Германия, Франция, Польша) Сибига также рассуждал о последствиях изменения позиции Трампа относительно украинского конфликта. По его словам, в Нью-Йорке Зеленский и Трамп обсуждали гарантии безопасности Украины и поставки американского оружия для «достижения постоянного мира».

Слова о поставках дальнобойного оружия имеют, по крайней мере, частичное подтверждение с американской стороны. 28 сентября спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Вашингтон не запрещает украинской стороне наносить удары вглубь территории России.

Что говорят об этом в России и Европе

По поводу военного конфликта между Россией и НАТО несколько дней назад высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров. Речь об этом зашла на совещании глав МИД «Группы двадцати».

«Наглядный пример — спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине, руками которого НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют», — сказал глава российской дипломатии.

При этом в НАТО и Европе на этот счет высказываются иные точки зрения.

«Мы не находимся в состоянии войны с Россией», — заявил 28 сентября президент Финляндии Александер Стубб, комментируя выступление Лаврова.

В соседней Эстонии полагают, что мир стоит на грани войны России и НАТО.

«Нужно понимать, что мир и Европа сейчас очень близко подошли к этой границе. Мы уже не в метрах от нее, а в миллиметрах», — сказал член комиссии по гособороне парламента республики Раймонд Кальюлайд.

Он не поддержал активистов, побуждающих открывать огонь по российским самолетам.

«Нужно понимать, что сразу, как мы только перейдем эту границу, мы начнем жить уже в другом мире. Это будет уже совершенно другая ситуация, совершенно другая степень напряженности, в сравнении с тем, что мы видим сегодня», — сказал Кальюлайд.

В Москве при этом не исключают провокационных действий со стороны европейских участников НАТО. Такое мнение в интервью NEWS.ru выразил Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По его словам, Европа ищет выход из политического и экономического кризисов «в виде какой-нибудь маленькой победоносной войны». Она может включать в себя блокаду или попытку захвата Калининграда, развязывание конфликта на границе с Белоруссией, провокационные действия со стороны Прибалтики на территории Пскова. За этим, по словам генерала, стоит Украина, которая из-за ухудшения для нее ситуации на фронте «пытается вовлечь в этот конфликт тех, кто пока им только помогал, чтобы потом самим отойти в сторону, и чтобы в Европе началась полноценная война».