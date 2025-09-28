На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спецпосланник Трампа рассказал о возможностях Киева наносить удары вглубь России

Келлог: США не препятствуют ударам Киева вглубь территории России
Press Service Of The President Of Ukraine/AP

Соединенные Штаты не запрещают Украине наносить удары вглубь территории России. Об этом в интервью Fox News заявил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

Учитывая высказывания вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, Келлог предположил, что у Украины «есть возможность наносить удары вглубь»

Таким образом он ответил на вопрос о том, считает ли президент США Дональд Трамп и Белый дом допустимым для Киева наносить удары вглубь России.

Келлог добавил, что у Киева нет неприкосновенных мест в том, что касается целей на территории РФ.

26 сентября газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в администрации США и в Киеве сообщила, что Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Нью-Йорке заявил, что открыт к снятию ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

Ранее сообщалось, что в Белом доме рассматривают возможность поставок Tomahawk Украине через НАТО.

