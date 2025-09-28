Лавров ответил журналисту Sky News на русском. Почему он отказался говорить по-английски?

Сергей Лавров после выступления на Генассамблее ООН отказался перейти на английский язык по просьбе журналиста Sky News. Министр не только отказался, но и напомнил, что русский язык в ООН имеет такой же официальный статус, как и английский.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров после выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН провел пресс-конференцию. На ней журналист британского телеканала Sky News попросил министра перейти на английский язык. Лавров отказался и напомнил, что русский является официальным языком ООН. Запись доступна на сайте организации.

«Мы находимся в здании ООН, где русский язык является таким же официальным, как и английский, и поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать», — сказал министр в ответ на просьбу перейти на английский язык.

Журналист спросил о словах Дональда Трампа, который ранее назвал Россию «бумажным тигром» и заявил, что ее экономика находится в «ужасном состоянии». Лавров в ответ отметил, что дипломатия подразумевает разные инструменты и приемы, и напрямую на формулировку экс-президента США не отреагировал.

О чем говорил Лавров в ООН

В своем выступлении на 80-й сессии Генассамблеи ООН Сергей Лавров сделал ряд жестких заявлений в адрес Запада. Он подчеркнул, что Россия не собирается нападать на европейские страны, однако любая агрессия со стороны НАТО или ЕС, по его словам, «встретит решительный ответ». Министр обвинил западные государства в милитаристской риторике и использовании санкций как инструмента давления, отметив, что дипломатию в таких условиях подменяют «попытками угодничества перед Вашингтоном».

Значительную часть речи Лавров посвятил Украине, подчеркнув, что любые дискуссии о системе европейской безопасности без участия Москвы — это «дорога в никуда». Он заявил, что Россия готова к переговорам, но при этом будет жестко отстаивать свои интересы, если они окажутся под угрозой.

Министр затронул и тему энергетики, отметив, что удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям и западные ограничения наносят ущерб экономике страны, но, по его словам, не способны изменить ее стратегический курс.

«Основной темой останется Украина»: чего ждать от 80-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке Во вторник, 23 сентября, состоится 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на полях которой готовится... 22 сентября 17:11

Отдельным блоком в речи прозвучала ситуация на Ближнем Востоке. Лавров осудил ХАМАС, но одновременно раскритиковал и действия Израиля, которые, как он выразился, превращают палестинцев в жертв коллективного наказания и лишают регион перспективы на создание палестинского государства.

Глава МИД также прокомментировал отношения с США. Несмотря на критику в адрес НАТО и Евросоюза, он подчеркнул, что Москва по-прежнему открыта к дипломатии, в том числе к диалогу с Вашингтоном, и считает важным не допустить «горячей конфронтации». В то же время он предостерег ООН от признания решений о восстановлении санкций против Ирана, назвав их незаконными.