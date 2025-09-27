Лавров заявил об обсуждении новых ударов по Ирану

Некоторые «знающие люди» рассказали об угрозе новых ударов по Ирану. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в неделе высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает ТАСС.

«То, что и вы пишете периодически, и политологи об этом упоминают, то, что угроза новых ударов по Ирану сохраняется, и, как кто-то сообщает из знающих людей, даже обсуждается в практическом плане, — это тоже достаточно показательно», — сказал дипломат журналистам.

Он считает, что все это синхронизировано — и военная угроза, и меры экономического удушения Ирана.

Израиль начал операцию «Народ как лев» в ночь на 13 июня, атаковав атомные и военные объекты на территории Ирана. Израильские власти мотивировали удары тем, что Тегеран приблизился к созданию ядерного оружия. Иран в ответ на атаку в тот же день выпустил по Израилю сотни баллистических ракет.

На протяжении нескольких дней стороны обменивались ударами, пока 22 июня в войну не вступили США. Вашингтон атаковал три ключевых объекта иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент США Дональд Трамп заявил, что таким образом Соединенные Штаты попытались остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». Иран ответил ударом по Аль-Удейд в Катаре – крупнейшей американской базе на Ближнем Востоке.

Уже 24 июня глава Белого дома объявил, что Израиль и Иран согласились на прекращение огня. Он также отметил, что в результате ударов США ядерная программа Ирана была уничтожена. Однако иранский МИД утверждал, что ядерные установки страны оказались «серьезно повреждены». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что США в течение 16 лет готовили удары по Ирану.