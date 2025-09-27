На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лавров с трибуны Генассамблеи ООН заявил о готовности России к переговорам по Украине

Лавров в ООН подтвердил готовность России к переговорам по Украине
Глава МИД РФ Сергей Лавров с трибуны 80-й сессии Генассамблеи ООН подтвердил готовность России к переговорам по урегулированию на Украине. Его выступление транслировало внешнеполитическое ведомство РФ.

Министр напомнил, что Москва с начала спецоперации была открыта для дипломатического решения конфликта. А ключевые условия для начала таких переговоров — надежные гарантии безопасности России и защита ее жизненно важных интересов. Дипломат подчеркнул, что права русскоязычного населения на подконтрольных Украине территориях должны быть восстановлены. Тогда можно обсуждать и гарантии безопасности для Киева.

Лавров отметил, что Россия пока не видит у Украины и Евросоюза «готовности договариваться по-честному».

Во вторник, 23 сентября, в Нью-Йорке началась 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Она продлится до 29 сентября. Россию представляет Лавров. За три дня дипломат поучаствовал в 35 встречах и мероприятиях, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио. Выступление Лаврова на общеполитической дискуссии Генассамблеи состоялось 27 сентября, после этого министр дал пресс-конференцию.

Ранее Зеленский попросил у Трампа «Томагавк».

