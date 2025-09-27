Лавров заявил о попытках «похоронить» государство Палестины

Мир наблюдает за попытками нивелировать решение Организации Объединенных Наций о создании палестинского государства путем «государственного переворота». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

«Фактически мы имеем дело с попыткой своего рода государственного переворота с целью похоронить решения ООН о создании палестинского государства», — подчеркнул дипломат, выступая на Генассамблее ООН.

Лавров отметил недавнее признание государства Палестина рядом западных правительств, добавив, что анонс этих решений прозвучал еще несколько месяцев назад.

«Возникает вопрос: почему ждали так долго? Видимо, надеялись, что скоро и признавать будет нечего. Ситуация требует срочных действий по недопущению такого сценария, в пользу чего твердо высказались участники Международной конференции высокого уровня по вопросу о Палестине», — подчеркнул он.

В своей речи Лавров также напомнил, что Россия решительно осудила нападение палестинского движения ХАМАС на израильских граждан 7 октября 2023 года.

23 сентября открылась сессия Генассамблеи ООН высокого уровня. Мировые лидеры дают оценку текущей международной обстановке и высказывают свою позицию по основным мировым конфликтам.

Ранее более десяти стран вошли в коалицию для финансирования Палестинской администрации.