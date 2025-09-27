Лавров обвинил Киев и ЕС в нежелании договариваться о мире на Украине по-честному

Лавров: Киев и ЕС пока не готовы договариваться о мире на Украине по-честному

У Киева и стран Европы не проглядывается желание договариваться о мире на Украине по-честному. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает «Интерфакс».

«Пока ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознания остроты момента и готовности договариваться по-честному», — сказал он.

По словам министра, Российская Федерация неоднократно предлагала государствам НАТО «уважать свои обязательства и договориться о юридически обязывающих гарантиях безопасности». Он подчеркнул, что предложения РФ «были проигнорированы и игнорируются по сей день».

Также дипломат заявил, что Москва связывает определенные надежды с продолжением российско-американского диалога, особенно после саммита на Аляске. Он добавил, что российская сторона видит в подходах нынешней администрации США «стремление не только способствовать поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но и желание развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу».

25 сентября Лавров заявил на совещании глав МИД (СМИД) Группы двадцати (G20), что НАТО и Евросоюз руками Украины объявили войну России и принимают в ней прямое участие.

Ранее Лавров обозначил Киеву условие для продвижения переговоров.