На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров обвинил Киев и ЕС в нежелании договариваться о мире на Украине по-честному

Лавров: Киев и ЕС пока не готовы договариваться о мире на Украине по-честному
true
true
true
close
Maxim Shemetov/Pool/Reuters

У Киева и стран Европы не проглядывается желание договариваться о мире на Украине по-честному. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, сообщает «Интерфакс».

«Пока ни у Киева, ни у его европейских спонсоров не просматривается осознания остроты момента и готовности договариваться по-честному», — сказал он.

По словам министра, Российская Федерация неоднократно предлагала государствам НАТО «уважать свои обязательства и договориться о юридически обязывающих гарантиях безопасности». Он подчеркнул, что предложения РФ «были проигнорированы и игнорируются по сей день».

Также дипломат заявил, что Москва связывает определенные надежды с продолжением российско-американского диалога, особенно после саммита на Аляске. Он добавил, что российская сторона видит в подходах нынешней администрации США «стремление не только способствовать поиску реалистичных путей урегулирования украинского кризиса, но и желание развивать прагматичное взаимодействие, не вставая в идеологическую позу».

25 сентября Лавров заявил на совещании глав МИД (СМИД) Группы двадцати (G20), что НАТО и Евросоюз руками Украины объявили войну России и принимают в ней прямое участие.

Ранее Лавров обозначил Киеву условие для продвижения переговоров.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами