На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров осадил журналиста Sky News за просьбу говорить по-английски на ГА ООН

Лавров отказался говорить по-английски и напомнил об официальных языках ООН
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на просьбу британского журналиста перейти на английский язык осадил его и напомнил об официальных языках ООН, в числе которых есть и русский. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство поясняет, что в ходе пресс-конференции по итогам 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН журналист Sky News задал главе российского внешнеполитического ведомства вопрос и попросил министра ответить на английском языке. В ответ Лавров напомнил журналисту, где он находится.

«Мы находимся в здании ООН, и русский здесь официальный язык, как и английский. И поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать», — заявил министр иностранных дел России на русском языке.

Во вторник, 23 сентября, в Нью-Йорке началась 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Она продлится до 29 сентября. Россию представляет Лавров.

За три дня глава внешнеполитического ведомства России принял участие в 35 встречах и мероприятиях, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио. Выступление Лаврова на общеполитической дискуссии Генассамблеи состоялось 27 сентября, после этого министр дал пресс-конференцию.

Ранее Зеленский попросил у Трампа «Томагавк».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами