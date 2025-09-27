Лавров осадил журналиста Sky News за просьбу говорить по-английски на ГА ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ответ на просьбу британского журналиста перейти на английский язык осадил его и напомнил об официальных языках ООН, в числе которых есть и русский. Об этом сообщает ТАСС.

Агентство поясняет, что в ходе пресс-конференции по итогам 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН журналист Sky News задал главе российского внешнеполитического ведомства вопрос и попросил министра ответить на английском языке. В ответ Лавров напомнил журналисту, где он находится.

«Мы находимся в здании ООН, и русский здесь официальный язык, как и английский. И поэтому я очень признателен всем вам, что вы с уважением относитесь к нашему праву и возможностям этот язык использовать», — заявил министр иностранных дел России на русском языке.

Во вторник, 23 сентября, в Нью-Йорке началась 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Она продлится до 29 сентября. Россию представляет Лавров.

За три дня глава внешнеполитического ведомства России принял участие в 35 встречах и мероприятиях, в том числе с госсекретарем США Марко Рубио. Выступление Лаврова на общеполитической дискуссии Генассамблеи состоялось 27 сентября, после этого министр дал пресс-конференцию.

