«Скорее всего, это будет Крым». Готовят ли ВСУ новое наступление?

Американскому президенту Дональду Трампу предоставили данные о «планируемом наступлении» ВСУ, которое «потребует поддержки США в виде разведывательной информации». Об этом написала газета The Wall Street Journal. Смогут ли ВСУ организовать новое наступление и какую информацию Зеленский мог предоставить Трампу при встрече — в материале «Газета.Ru».

Американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что американскому президенту Дональду Трампу были предоставлены данные о «планируемом наступлении» Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое «потребует поддержки в виде разведывательной информации» со стороны Соединенных Штатов.

Буквально за день до этого на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча между Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. По итогам переговоров Трамп заявил, что украинский конфликт может продолжаться еще долго. При этом он отметил, что Украина при поддержке Европейского союза «сможет вернуть всю изначальную территорию».

Ранее посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в статье для украинского издания «Зеркало недели» раскритиковал доктрину нынешнего главнокомандующего украинской армией Александра Сырского, предполагающую прорыв за счет малых мобильных групп на узком участке фронта и выход на оперативный простор.

Комментируя вторжение ВСУ в Курскую область, экс-главком заявил, что изолированный тактический прорыв на одном узком участке фронта не приносит необходимого успеха атакующей стороне в реалиях современной войны. Он подчеркнул, что Вооруженные силы России не только не дали перерасти тактическому успеху ВСУ в оперативный прорыв, но и сами смогли совершить успешное наступление.

При этом Залужный указал на невозможность сосредоточить без потерь крупную группировку войск для наступления из-за развития БПЛА.

Истинная цель Украины

В Госдуме связали обещания Киева начать новое наступление ВСУ с желанием Владимира Зеленского получить больше денег и других ресурсов от Соединенных Штатов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Я думаю, что основная задача подобных обещаний — содрать с США как можно больше денег. Вашингтон уже потихоньку сокращает финансирование, поэтому надо как-то стимулировать помощь. Вообще просьба поделиться какими-то дополнительными разведданными выглядит достаточно странно, ведь Штаты и так это делают и предоставляют возможность пользоваться спутниковой системой Starlink», — сказал депутат.

По мнению Колесника, когда в СМИ появляются какие-то угрозы со стороны Киева, то это либо «фейк», либо «попытка что-то выклянчить».

«Когда в Киеве говорят о том, что ВСУ собираются устроить некий новый контрнаступ, то это может быть фейк, направленный на то, чтобы мы в России тут подергались и попереживали. Хотя это они совершенно зря, потому что мы уже привыкли к этому и всегда настороже находимся. Либо же это очередная попытка Зеленского выклянчить как можно больше денег на хлеб насущный», — пояснил депутат.

Скорее всего, если Трамп и Зеленский что-то и обсудили в Нью-Йорке, то это осталось за закрытыми дверьми, а в эфир дали только ту информацию, которую сочли нужной, считает Колесник. При этом он уверен, что российская разведка работает не хуже американской и о любом готовящемся нападении будет известно заранее.

Возможно ли новое наступление ВСУ

Стоит обратить внимание на то, что в ходе встречи Зеленского и Трампа первый якобы предоставил американскому лидеру информацию о состоянии на поле боя, которую пока не обнародовали. Скорее всего, это был какой-то тактический или стратегический замысел, который Киев пытался согласовать с Вашингтоном. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился военный эксперт Андрей Клинцевич.

«На следующий день после встречи Зеленского и Трампа был большой налет комбинированный морских и воздушных украинских беспилотников на наше черноморское побережье. Пострадали Туапсе, Новороссийск, и в том числе был удар по штаб-квартире Каспийского трубопроводного консорциума, где американцы являются соучредителем и акционером. Я не исключаю, что именно это мероприятие Зеленский согласовывал с Трампом», — пояснил военный эксперт.

По его мнению, США дали согласие на подобные удары, потому что это в том числе соответствует видению Трампа по ограничению поставок неамериканских углеводородов в Европу.

«Также существует вероятность, что Украина действительно может задумать какую-то операцию. Именно поэтому Зеленский вводил Трампа в заблуждение, когда говорил, что российские войска якобы не могут идти вперед и не могут удерживать свои позиции. Так что Киев мог предложить какую-то наступательную операцию на небольшом участке, чтобы доказать, что ВСУ еще можно верить и что им нужно дать денег, и тогда они русских погонят», — заявил Клинцевич.

Где ждать удара?

На полноценную наступательную операцию у Украины, конечно, сил и возможностей нет, уверен военный эксперт. По словам Клинцевича, пробить где-то российскую оборону по линии фронта ВСУ точно не смогут.

«Я думаю, что ВСУ будут искать какой-то сценарий высадки ограниченного десанта на российской территории, чтобы это была резонансная акция. Скорее всего, это будет Крым. Попытка же повторить Курскую операцию для ВСУ закончится такими же большими потерями, как и сейчас», — заключил Клинцевич.

Военный обозреватель Виктор Литовкин также подтвердил в беседе с «Газетой.Ru», что ВСУ могут собрать только небольшую группировку, чтобы ударить по ограниченному району.

«Они могут собрать какую-нибудь группировку, небольшую, ну, тысяч 6—7 человек, максимум две бригады, и куда-нибудь ударить. Раньше были слухи о том, что ВСУ отправят группировки в Приднестровье, но в таком случае у нас появится возможность нанести серьезный удар по Одесской области и штурмовать Одессу. Кроме того, у России в Приднестровье все еще остается небольшой, но достаточно мощный гарнизон», — сказал эксперт.

По его мнению, вряд ли ВСУ готовят какую-то масштабную акцию, которая могла бы серьезно навредить российским войскам. Все выступления и обещания Зеленского Литовкин назвал «актерской игрой, нацеленной на Трампа».

«Зеленский Трампу там в уши напел», — заключил Литовкин.