Окружение президента США Дональда Трампа предоставило ему данные о «планируемом наступлении» Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое «потребует поддержки в виде разведывательной информации» со стороны Соединенных Штатов. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на источники.

Накануне Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что украинский конфликт может продолжаться еще долго. При этом американский лидер отметил, что Украина при поддержке Европейского союза «сможет вернуть всю изначальную территорию».

На прошлой неделе начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов рассказал, что ВС России в зоне СВО наступают практически на всех направлениях.

Ранее на Украине попытались объяснить поражения ВСУ.