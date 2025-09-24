«Может показаться, что переобулся». Поменял ли Трамп свою позицию по Украине?

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров на полях Генассамблеи ООН, 23 сентября 2025 года

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Украины есть возможность вернуться к своим «изначальным границам». Такое мнение он высказал после встречи с Владимиром Зеленским. После этого в СМИ заговорили о том, что Трамп кардинально поменял свою позицию по украинскому вопросу. Действительно ли американский президент «переобулся» и что стоит за его словами — в материале «Газеты.Ru».

Украина при поддержке Европейского союза может «пойти еще дальше» в вопросе утраченных территорий. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Я думаю, что Украина при поддержке Европы сможет вернуть всю изначальную территорию. Со временем, терпением и финансовой поддержкой Европы, и, в особенности, НАТО, те границы, с которых все началось, могут быть вариантом. Украина сможет вернуть свою страну в ее первозданном виде и, кто знает, может быть, даже пойти дальше!» — написал глава Белого дома.

Президент США также дал оценку состоянию российской экономики и заявил, что большая часть средств «уходит на борьбу с Украиной», а потому она якобы находится в ужасном состоянии.

«Россия уже три с половиной года бесцельно ведет войну, которую настоящая военная держава должна была выиграть меньше, чем за неделю. Это не красит Россию, а выставляет ее «бумажным тигром», — написал Трамп.

Высказывания прозвучали после встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры продлились около часа, и оба лидера, судя по всему, остались ими довольны.

В ходе встречи Трамп выразил сомнения в том, что украинский конфликт удастся завершить в скором времени, так как «Россия обладает большой военной мощью» и потому перспективы неясны. От ответа на вопрос о гарантиях безопасности для Украины он уклонился, отметив, что тема будет обсуждаться позже.

В Кремле посчитали, что заявления президента США, касающиеся конфликта Москвы и Киева, были сделаны под влиянием Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Трамп послушал Зеленского, так считает, наверное, Зеленский, такую информацию ему (Трампу. — «Газета.Ru») передал Зеленский», — сказал Песков.

Он отметил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров планирует провести встречу с государственным секретарем США Марко Рубио на полях 80-й сессии Генассамблеи, где глава российского МИД сможет донести до представителя Вашингтона позицию Москвы.

Трамп сменил позицию?

Российские эксперты призвали рассматривать заявления Трампа не как «смену позиции Белого дома», а скорее, как «попытку получить выгоду».

«Трамп продолжает гнуть ту линию, где он пытается заставить европейцев перестать покупать энергоресурсы у России. Ему выгодно, чтобы Европа покупала более дорогие американские ресурсы. Именно поэтому в своих постах и заявлениях после встречи с Зеленским он неоднократно упоминал якобы разрушающуюся экономику России»,

— сказал «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Кроме того, Трамп упомянул, что США будут предоставлять возможность партнерам распоряжаться купленным оружием по собственному усмотрению. По мнению Чепы, заявления американского лидера относительно украинского конфликта были направлены как раз на то, чтобы Штаты смогли на этом побольше заработать.

Похожей точки зрения придерживается и член Совета по внешней и оборонной политике, координатор российского евразийского диалога Андрей Климов. Он заявил «Газете.Ru», что Трамп не просто американский политик, но и «умелый купец».

«Российские обыватели часто пытаются усмотреть в поведении и словах Трампа некоторые нестыковки, но на самом деле для таких дельцов, как Трамп, это все естественно. Я практически уверен, что каждый раз, когда Трамп что-нибудь говорит, он думает об определенных сегментах американских граждан и своих партнерах, которые до сих пор поддерживают Украину. А американскому президенту необходимо поддерживать свой рейтинг одобрения», — пояснил эксперт.

По мнению Климова, последние заявления Трампа можно также расценить как «определенный сигнал для России».

«Не исключаю, что Трамп послал косвенный сигнал Москве. Он хочет показать, что его мнение может измениться, а потому процесс мирного урегулирования необходимо ускорить. В Москве это тоже понимают, и те, кому положено, пристально следят за подобными заявлениями. Но всегда надо помнить, что фундаментальные выводы стоит делать только на основании юридически значимых документов», — заключил Климов.

Американист, политолог Малек Дудаков также сомневается, что за словами Трампа последуют какие-то реальные действия.

«В словах Трампа имеется доля иронии и сарказма, потому что в Белом доме отлично понимают, что бумажным тигром на текущий момент является не Россия, а Европа.

И глава Белого дома показывает, что, если в Европе хотят продолжать вести конфронтацию с Россией, то могут это делать без прямого участия США. Штаты же будут продавать в Европу вооружения и зарабатывать на этом», — сказал американист «Газете.Ru».

Дудаков отметил, что «может показаться, что последние заявления Трампа являются своего рода переобуванием», но слова американского лидера «не стоит воспринимать буквально», так как в реальности он скорее «пытается показать, что ответственность за Украину лежит не на нем».

Заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова и вовсе считает, что фраза «Трамп резко поменял мнение» не имеет особого смысла.

«Регулярная смена мнения — это часть вполне стабильной тактики американского президента, который за неимением возможности надавить на все стороны сразу делает это поочередно в отношении каждой их сторон. То есть, он последовательно недоволен и угрожает либо России, либо Украине, либо ЕС, либо даже Индии и Китаю и так далее», — пояснила политолог в беседе с «Газетой.Ru».

Вполне вероятно, в нынешней риторике Трампа есть элемент признания непримиримости украинской позиции по обмену территориями, но в большей степени это «элемент игры», считает Гафарова.

«Мне крайне сложно поверить, что Трамп, имея все данные разведки, всерьез верит в возможность возврата Украины к границам 1991 года и тому подобное. Это противоречит всему, что было сделано нынешней американской администрацией за последние полгода»,

— подчеркнула она.

Политолог также увидела в словах Трампа о конфликте на Украине «много негатива для Киева»: «Главное, что необходимо отметить, так это то, что при всяческом восхвалении потенциала ВСУ, Трамп не озвучил главное — конкретные гарантии со стороны США. Без этого вся расстановка сил остается прежней».

«Сами украинцы не верят»

Несмотря на то, что Трамп делал заявления, которые должны бы были соотноситься с европейской позицией, многие эксперты не считают, что словам Трампа можно верить. Так, газета The Economic Times пишет, что изменение позиции президента США по Украине может быть не подкреплено делом.

«Не было никаких признаков того, что слова Трампа будут подкреплены изменениями в политике США, такими как решение ввести новые жесткие санкции против Москвы, которых добивался президент Украины Владимир Зеленский», — говорится в сообщении издания.

Со своей стороны, американская газета The Wall Street Journal (WSJ) заявила, что даже сами украинцы не верят, что можно будет вернуть контроль «над всей территорией страны».

«Зеленский давно заявлял, что его конечная цель — восстановить контроль Киева над всей страной. Но мало кто на Украине верит, что эту цель можно будет достичь военной силой в ближайшем будущем», — пишет WSJ.