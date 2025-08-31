Нобелевская премия рассорила США и Индию: Моди не признает заслуги Трампа в урегулировании с Пакистаном

NYT: Моди и Трамп поссорились во время разговора о Нобелевской премии мира

Американская газета The New York Times сообщила о резком ухудшении отношений между Нарендрой Моди и Дональдом Трампом. Поводом стал июньский телефонный разговор, во время которого президент США намекнул премьеру Индии на возможность поддержки своей кандидатуры на Нобелевскую премию мира. Моди отказался признавать роль США в урегулировании конфликта с Пакистаном, что вызвало обострение в двусторонних отношениях и повлияло на торговые и дипломатические контакты.

Июньский разговор Дональда Трампа и Нарендры Моди стал частью более широкой цепочки событий: весной в Кашмире произошло резкое обострение с жертвами и обменом ударами, Трамп приписал себе роль посредника и заявил о прекращении огня, в Нью-Дели с этим не согласились, а летом обострение дополнили торговые разногласия, новые тарифы США и давление по поводу закупок российской нефти. Эти эпизоды тесно связаны с личными амбициями президента США получить международное признание в виде Нобелевской премии мира и с отказом Индии признавать внешнее посредничество в ее спорах с Пакистаном.

Намек на Нобелевскую премию

По данным NYT, телефонный разговор 17 июня длился около 35 минут. Трамп тогда вновь заявил, что именно он предотвратил военное столкновение Индии и Пакистана, и отметил, что Пакистан готов выдвинуть его на Нобелевскую премию мира. Намек, считает NYT, был очевиден: Моди также должен поддержать эту инициативу.

Индийский премьер отреагировал жестко, подчеркнув, что прекращение огня стало результатом прямого взаимодействия Нью-Дели и Исламабада.

По словам источников издания, именно эта мысль Моди и его отказ обсуждать Нобелевскую премию стали переломным моментом в отношениях лидеров Индии и США.

В ходе того же звонка Трамп пригласил Моди заехать в Вашингтон после саммита G7 в Канаде, но тот отказался, сославшись на запланированный визит в Европу.

Белый дом не подтвердил факт разговора, а Трамп не упоминал о нем в публичных заявлениях. С тех пор личные контакты между Моди и Трампом не возобновлялись, несмотря на несколько попыток со стороны Вашингтона организовать новый разговор. Индийские официальные лица опасались, что содержание бесед будет искажено и использовано Трампом в его публичных высказываниях.

Сам Трампа отменил свой визит в Индию на саммит Quad. Несмотря на ранее данное согласие приехать в Нью-Дели в конце 2025 года, источники NYT сообщили, что президент США отказался от этих планов. Этот шаг стал еще одним свидетельством охлаждения и недоверия, возникших после июньского телефонного разговора.

Майское обострение Индии и Пакистана

Вспышка конфликта между Индией и Пакистаном произошла в мае после теракта, унесшего жизни 26 человек в индийской части Кашмира. В течение четырех дней стороны обменивались авиаударами, ракетными и артиллерийскими обстрелами. 10 мая было объявлено о прекращении огня.

Трамп публично приписал заслугу урегулирования Вашингтону, первым заявив в соцсетях о «полном и немедленном прекращении огня» в Кашмире.

Президент США утверждал, что пригрозил обеим сторонам экономическими мерами, если они не остановят боевые действия. Однако в Нью-Дели заявили, что перемирие достигнуто прямыми контактами военных Индии и Пакистана, без посредничества США. МИД Индии отдельно заявил, что страна «не принимает и никогда не примет посредничество» в урегулировании с Пакистаном.

После этого эпизода индийские власти стали критически воспринимать публичные заявления Трампа о его роли в «урегулировании войны». Как отмечают эксперты, попытка американского президента связать урегулирование конфликта с его собственными усилиями воспринималась в Нью-Дели как угроза национальной гордости и внешнеполитической самостоятельности Индии.

Торговые пошлины и российская нефть

Через несколько недель после июньского разговора, когда торговые переговоры между США и Индией зашли в тупик, Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на индийский импорт. Это стало неожиданным шагом для Нью-Дели, поскольку стороны ранее обсуждали возможность частичного соглашения. В августе США добавили еще 25% тарифа на индийскую нефть российского происхождения.

Совокупная ставка достигла 50% и стала одной из самых высоких на американском рынке.

Официальным поводом стало резкое увеличение закупок Индией российской нефти — с менее чем 1% до более 40% в структуре импорта после 2022 года, пишет NYT. Для администрации Трампа это стало символом того, что Индия проводит самостоятельную внешнеэкономическую политику, не согласованную с Вашингтоном. В то же время индийские чиновники указывали, что закупки нефти у России — часть политики энергетической безопасности, которая не должна становиться предметом давления.

Переговоры о частичном торговом соглашении почти прекратились. Индийские представители отказывались идти на уступки в вопросах сельского хозяйства и молочной продукции, считая эти требования неприемлемыми для внутреннего рынка.

Попытки Трампа связаться с Моди для нового раунда переговоров не увенчались успехом. В результате Вашингтон усилил давление тарифами, а Нью-Дели стало активнее искать альтернативные рынки и укреплять связи с Китаем и Россией.

«Моди почувствовал себя оскорбленным»: США ввели против Индии пошлины в 50% за покупку нефти из РФ В США начали действовать 50%-ные пошлины на ряд индийских товаров. Мера введена администрацией... 27 августа 13:17

Амбиции Трампа и Нобелевская премия

Желание Дональда Трампа получить Нобелевскую премию мира давно известно. Еще в период его первого президентского срока он несколько раз публично заявлял, что достоин этой награды.

В августе Белый дом опубликовал список стран, поддержавших номинацию Трампа: Армения, Азербайджан, Израиль, Камбоджа, Руанда и Пакистан.

Армения и Азербайджан рекомендовали его за усилия по урегулированию споров, Израиль — за роль в ближневосточном процессе, Пакистан — за посредничество в конфликте с Индией.

Трамп активно использует тему Нобелевской премии в своей публичной риторике. В социальных сетях он неоднократно подчеркивал, что «остановил войны» и «предотвратил эскалацию конфликтов». Однако в Нью-Дели подобные заявления воспринимаются как давление и вмешательство во внутренние дела.

По информации NBC, сам Трамп понимает, что его шансы на получение награды невелики, но стремится продемонстрировать, что мировые лидеры ценят его усилия.

В этом контексте отказ Моди стал особенно болезненным ударом. Индийский премьер не только отверг намек на поддержку, но и публично заявил, что Индия не нуждается в посредничестве США. Для Трампа это стало символом недооценки его роли, что отразилось на всей последующей политике в отношении Индии.