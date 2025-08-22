«Не прошло незамеченным». Политолога Маркова признали иноагентом после восхваления Алиева

Политолога Сергея Маркова — экс-депутата Госдумы и доверенное лицо Владимира Путина на выборах в 2012-м — признали иностранным агентом. По версии Минюста, он распространял ложные сведения о политике российских органов власти. Журналист Александр Юнашев допустил, что Маркова внесли в список иноагентов в связи со скандальным выступлением в Баку, где политолог восхвалял азербайджанского лидера Ильхама Алиева. Сам Марков решение раскритиковал и заявил, что он 25 лет поддерживает Путина, а «атакой» на него занимаются «враги России».

Министерство юстиции России включило известного политолога Сергея Маркова в реестр иностранных агентов, следует из информации на сайте ведомства.

В Минюсте подчеркнули, что Марков распространял недостоверные сведения о решениях органов государственной власти и проводимой ими политике, участвовал в создании и распространении материалов иноагентов для широкой аудитории и распространял публикации организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

Политолог также выступал в качестве респондента на площадках, предоставляемых иноагентами и зарубежными СМИ, добавили в ведомстве.

22 августа список иноагентов вместе с Марковым пополнили протоиерей Андрей Кордочкин, блогер Дмитрий Нюберг, активистка Раджана Дугарова и два проекта — «Алиф ТВ» и «Tamizdatproject.org».

«Не стесняется отрабатывать деньги»

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев предположил, что Маркова признали иноагентом за участие в июльском медиафоруме в Шуше, где выступал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Видимо, присутствие Маркова на Шушинском медиафоруме не прошло незамеченным. Именно на этом мероприятии глава Азербайджана критиковал Россию и даже принял в подарок коллекцию шевронов украинских нацбатов. И именно на фото с вручением этого дара и «засветился» улыбающийся Марков», — отметил Юнашев в своем Telegram-канале.

Кроме того, в сети распространилось видео, на котором политолог активно хвалил азербайджанского президента.

«Блестящий интеллектуал, окончил МГИМО, в котором я тоже немного преподавал, без сомнения является одним из наиболее опытных лидеров современного мира. Лидер, который представляет страну-победителя. Не так много стран, которые вчистую победили в войне», — сказал тогда Марков.

После этого на политолога обрушилась волна критики со стороны военкоров. В частности, военный корреспондент Александр Коц назвал выступление Маркова на фоне обострения отношений между Москвой и Баку «омерзительным».

Писатель Роман Антоновский в свою очередь призвал признать политолога иноагентом. А в Telegram-канале Alex Parker Returns подчеркнули, что Марков «под рассказы про иностранных агентов и шпионов, которые ведут гибридную войну против России по указке иностранных спецслужб, <…> не стесняется отрабатывать деньги азербайджанцев и выступать на их стороне <…> агентом влияния».

В тот же день Марков ответил на критику в своем Telegram-канале. Он заявил, что является сторонником президента России Владимира Путина и неоднократно доказывал правоту российского лидера.

«Если кто-то сильно ругает политолога Сергея Маркова, то он действует в интересах врагов России и врагов Путина. Кто-то по глупости, кто-то сознательно, кто-то за деньги», — добавил политолог.

Реакция Маркова: круто и глупо

Марков не согласился с решением Минюста. В свое оправдание он заявил, что уже четверть века отстаивает политику Владимира Путина.

«Я не иностранный агент. И все это хорошо знают. Я все 25 лет поддерживал и поддерживаю политику Владимира Путина. И нахожусь под санкциями Канады. Атакой на меня занимаются враги России и враги политики Владимира Путина. Они либо в будущем покажут себя как предатели, или будут уволены как коррупционеры», — написал он в своем Telegram-канале.

Марков допустил, что признание иноагентом человека, который находится под западными санкциями за активную поддержку Путина, — «единственный случай».

«Я так понял, что кто-то захотел придраться к тому, что я давал интервью западным СМИ и отстаивал там интересы России и защищал Владимира Путина? Круто. Круто и глупо. Еще раз: объявление Маркова иноагентом — это удар по тем, кто искренне поддерживает Владимира Путина. И все это понимают», — считает он.

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала комментарий Маркова, в котором он предположил, что оказался в списке иноагентов по ошибке. А в беседе с изданием «Подъем» политолог подчеркнул, что ждет объяснений от властей и намерен оспорить свой новый статус в суде.

Марков добавил, что сейчас на него «обрушилась волна поддержки» со стороны «сотен честных людей, настоящих патриотов России», которые «желают удачи и выражают уверенность, что все разрешится хорошо».

Что известно о Маркове

Марков родился в подмосковной Дубне 18 апреля 1958 года, ему 67 лет. С 1977 по 1980 годы проходил срочную службу в Пограничных войсках КГБ СССР в Заполярье.

Спустя шесть лет с отличием окончил философский факультет МГУ. Впоследствии преподавал в Дубненском филиале Московского института радиотехники, электроники и автоматики, Высшей школе экономики, МГУ и МГИМО.

С 1990 по 1999 годы работал в Национальном демократическом института в США, в 1993-м стажировался в американском университете Висконсин-Мэдисон. В том же году в соавторстве с экс-послом США в России Майклом Макфолом написал книгу «Неспокойное рождение российской демократии: Политические партии, программы и профили».

В 1998-м основал и возглавил «Институт политических исследований». С 2006 по 2007 годы — член Общественной палаты РФ, с 2007 по 2011 годы – депутат Госдумы пятого созыва и член парламентской ассамблеи Совета Европы .

Входил в совет по внешней и оборонной политике, правление Российской ассоциации политических наук, оргкомитет компании «Покупайте российское» и был президентом Центра защиты граждан России за рубежом и поддержки соотечественников.

Марков работал в комиссии при президенте по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России (2009–2012).

Был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина на выборах 2012 года.

В 2018 году попал в санкционный список Украины, а в 2022-м — под канадские рестрикции.

Марков регулярно появлялся в качестве гостя на политических телешоу.