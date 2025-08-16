Мелания Трамп передала Путину письмо через мужа. Что в нем может быть?

Мелания Трамп через своего мужа передала Владимиру Путину письмо. По информации Reuters, в нем упоминается о похищении детей в результате вооруженного конфликта на Украине. Предполагается, что первая леди США могла попросить о прекращении обстрелов. Западные СМИ считают, что интерес Мелании к Украине может быть связан с тем, как она жила за «железным занавесом». Ее уже назвали «неожиданным союзником» Владимира Зеленского с большим влиянием на главу Белого дома.

Президент США Дональд Трамп во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Анкоридже на Аляске передал ему личное письмо от своей жены Мелании — уроженки Словении, пишет Reuters со ссылкой на двух чиновников Белого дома.

«Мелания Трамп подняла вопрос о тяжелом положении детей на Украине и в России», — говорится в публикации.

Чиновники не стали разглашать содержание письма. По информации агентства, они ограничились утверждением, что в нем упоминается якобы похищение детей в результате вооруженного конфликта на Украине.

Россия неоднократно опровергала утверждения о том, что Москва якобы похищает несовершеннолетних с территории боевых действий на Украине. 8 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что украинских детей вывозили из зоны боевых действий в целях безопасности.

«Жизни многих из них были спасены благодаря тому, что они были вывезены из зоны боевых действий. По их воссоединению с родными ведут работу уполномоченные по правам ребенка», — добавила она.

О чем еще могла попросить Мелания?

В своем письме супруга Трампа могла обратиться к Путину с призывом прекратить вооруженный конфликт, считает экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев.

«Слышали заявление Трампа о том, что Мелания приходит к нему перед сном и говорит о том, что ты встречаешься, ты разговариваешь с Путиным, а ночью наносятся удары по Киеву. Письмо, скорее всего, в таком же духе написано. Это может быть обращение к Путину, чтобы он прекратил конфликт, хотя такое обращение она должна писать Зеленскому», — отметил он в беседе с aif.ru.

Царев допустил, что в письме может идти речь о прекращении обстрелов украинского тыла. Однако ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко во время переговоров со спецпосланником президента США Китом Келлогом довел до американской стороны предложение Москвы о возможности воздушного перемирия, напомнил экс-нардеп.

«И американцы до сих пор не приняли решение, и Украина тоже не поддержала. Поэтому вся ответственность за то, что погибают мирные жители, лежит на Зеленском и на американской стороне», — добавил Царев.

«Неожиданный союзник» Зеленского

По словам конгрессмена-республиканца Дона Бэкона, глава Белого дома принимает решения по украинскому конфликту, опираясь в том числе на рассказы Мелании, пишет The Hill Sunday.

Первая леди США играет «ключевую роль в том, чтобы американский лидер оставался в курсе гуманитарной обстановки на Украине и последствий боевых действий», подчеркнул политик.

The Times утверждает, что Мелания стала «неожиданным союзником» Зеленского в Белом доме. По информации британских журналистов, ее влияние на главу Белого дома оказалось больше, чем считали раньше.

Издание предполагает, что интерес первой леди к Украине может быть связан с тем, как она жила за «железным занавесом», а также с уважением к Рональду Рейгану — 40-му президенту США, который олицетворял консервативные ценности и занимал жесткую позицию в отношении СССР.

Автор книги про Меланию Мэри Джордан подчеркнула, что у первой леди США больше всех опыта общения с Дональдом Трампом, и это позволяет ей доносить свою точку зрения до мужа успешнее, чем другим людям из его окружения. Это подтвердила и дочь Келлога — Меган Моббс. По ее словам, глава Белого дома «глубоко ценит» советы первой леди.

«У них очень открытые, доверительные отношения, и она — один из его ближайших советников», — отметила она.

Кроме того, отец Мелании — 81-летний Виктор Кнавс — продолжает ездить в Словению, и в связи с этим она «держит руку на пульсе европейской политики».

«Ее родная страна полностью поддерживает Украину», — уточнила Джордан.

Однако Трамп заявлял, что его супруга «очень нейтральная».

В январе Мелания в интервью телеканалу Fox News призналась, что «не всегда согласна с тем, что говорит или делает» ее муж. По мнению первой леди США, «это нормально».

«Я даю ему советы, и иногда он их слушает, а иногда нет, и это тоже нормально <…> Некоторые видят во мне просто жену президента, но я твердо стою на ногах и ни от кого не завишу. У меня собственные мысли. У меня свои «да» и «нет», — сказала она.