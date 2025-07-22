«Спасибо ей»: как Мелания Трамп влияет на политику США в отношении России

Дональд Трамп начал ужесточать риторику в адрес Москвы, выдвинув ультиматум и пригрозив пошлинами. По словам конгрессмена-республиканца Дона Бэкона, на решение президента США повлияла его супруга Мелания, которая ежедневно рассказывает ему о ситуации на Украине.

Президент США Дональд Трамп принимает решения по украинскому конфликту, опираясь в том числе на рассказы своей супруги. Об этом заявил конгрессмен-республиканец Дон Бэкон в эфире NewsNation's The Hill Sunday. По его словам, первая леди Мелания Трамп «ежедневно» делится с мужем сведениями о происходящем на линии фронта.

Он добавил, что влияние жены президента помогло тому увидеть, что «Путин говорит одно, а делает другое».

По словам конгрессмена, Мелания Трамп играет «ключевую роль в том, чтобы глава государства оставался в курсе гуманитарной обстановки на Украине и последствий боевых действий».

«Я думаю, мы должны сказать ей спасибо», — заключил Бэкон.

Ультиматум Москве и новые пошлины

На прошлой неделе Трамп поставил России 50-дневный ультиматум: в случае, если Москва не согласится на мирное соглашение с Киевом, США введут 100-процентные тарифы на весь импорт из России, включая нефть, газ, металлы и другие товары. Помимо этого, будут введены вторичные санкции против стран, продолжающих закупки российских энергоносителей — в том числе Китая, Индии и Турции.

О своем плане президент рассказал на закрытой встрече с донорами Республиканской партии, а затем подтвердил это в интервью американским СМИ. Как отмечает Bloomberg, Трамп рассчитывает, что экономическое давление вынудит Кремль пойти на переговоры.

Президент заявлял, что не будет отправлять Украине американское оружие за счет бюджета США, однако на фоне ужесточения риторики он сообщил о договоренности с Евросоюзом: Вашингтон поставит Киеву системы ПВО Patriot, но оплату возьмут на себя европейские страны.

План Трампа раскалывает Европу

Тем не менее новая схема финансирования поставок оружия Украине вызвала напряженность в Евросоюзе. Как сообщают The Guardian и Financial Times, инициатива обсуждалась с союзниками по НАТО, однако в ЕС нет единства по поводу того, кто и в каком объеме должен финансировать поставки.

Германия, Польша и страны Балтии выразили поддержку инициативе, тогда как Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались участвовать в оплате. Помимо этого, в Брюсселе усиливается обеспокоенность, что перенос финансовой ответственности на Европу может расколоть союзников и поставить под удар согласованность политики НАТО в отношении конфликта.

По данным Politico, обсуждается возможность создания отдельного европейского фонда для закупки Patriot у США, но против этой идеи выступают ряд стран, настаивая на том, что военная помощь Киеву должна распределяться через существующие механизмы ЕС и НАТО. В правительственных кругах Берлина и Варшавы высказываются опасения, что схема Трампа — это попытка дистанцировать США от прямой ответственности за поддержку Украины, переложив политические и финансовые риски на европейских партнеров.