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СМИ: Мелания Трамп пренебрегает обязанностями первой леди США

El Periodico: Мелания Трамп игнорирует мужа и свой статус первой леди США
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Julia Demaree Nikhinson/AP

Супруга экс-президента США Дональда Трампа Мелания редко сопровождает его на публичных мероприятиях. Об этом сообщает испанская газета El Periodico со ссылкой на анонимные источники.

Издание отмечает, что после появления на праздновании Дня независимости 4 июля Трамп практически не появлялась на официальных событиях. По данным источников, она преимущественно находится в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде или нью-йоркских апартаментах.

El Periodico утверждает, что за последний год Мелания Трамп присутствовала на мероприятиях в официальном статусе лишь 14 раз. В публикации подчеркивается, что эксперты расценивают это как невыполнение обязанностей первой леди.

Дональд Трамп начал ужесточать риторику в адрес Москвы, выдвинув ультиматум и пригрозив пошлинами. По словам конгрессмена-республиканца Дона Бэкона, на решение президента США повлияла его супруга Мелания, которая ежедневно рассказывает ему о ситуации на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США предложили переименовать оперный театр имени Кеннеди в честь Мелании Трамп.

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