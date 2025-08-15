Вучич обвинил протестующих в попытке заживо сжечь 300 человек. Сербия на пороге гражданской войны?

Сторонники президента Сербии Александра Вучича бросают файеры в протестующих возле офиса Сербской прогрессивной партии в Белграде, Сербия, 14 августа 2025 года

Вучич сообщил, что протестующие в Нови-Саде могли сжечь заживо 300 человек

Президент Сербии Александар Вучич обвинил протестующих в попытке заживо сжечь сторонников правящей партии в Нови-Саде. Полицейских забрасывали камнями и избивали прутьями, есть пострадавшие. Глава республики подчеркнул, что массовые протесты «организованы извне». Находится ли Сербия на пороге гражданской войны — в материале «Газеты.Ru».

В городе Нови-Сад протестующие попытались сжечь офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) вместе с ее сторонниками, заявил президент республики Александар Вучич в эфире телеканала Informer TV.

«Протестующие вчера [14 августа] ночью хотели сжечь людей заживо. Можете представить, что бы они сделали с людьми, которые были там [в офисе СПП], внутри. Было бы 300 сожженных заживо! Теперь всем совершенно ясно, с кем мы имеем дело», — сказал он.

Самое «большое лицемерие» в том, что на одном из телеканалов сообщили, что все прошло мирно, но протестующие в этот момент полчаса громили офис СПП, возмутился Вучич. Министерство юстиции Сербии уже назвало беспорядки у офисов правящей партии «прямым ударом» по конституционному строю страны.

Вучич обратил внимание на то, что «нервозность и истерия» среди участников протестных акций нарастают. Сербский лидер еще раз заявил о том, что беспорядки «организованы извне».

«Это видно по реакции некоторых западных политиков. Это понятно любому нормальному человеку <…> Достаточно посмотреть на это видео в Нови-Саде», — добавил Вучич и призвал жителей страны сохранять спокойствие.

Лавров прокомментировал ситуацию с протестами в Сербии Россия надеется, что Запад не планирует организовывать очередную «цветную революцию», заявил... 30 июня 10:43

Массовые протесты студентов и оппозиции в Сербии начались после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде 1 ноября 2024 года. В тот день погибли 16 человек. Демонстранты требуют проведения досрочных парламентских выборов.

«Забрасывали камнями, избивали прутьями»

В ночь на 14 августа в нескольких городах республики прошли акции протеста, их участники нападали на помещения правящей прогрессивной партии и социалистической партии Сербии. По последним данным, пострадали 42 полицейских, из них 26 — в Белграде.

«Это предварительные данные, и число 42 — минимальное, при этом несколько человек получили тяжелые травмы. Оперативные действия еще продолжаются. На данный момент задержаны 37 человек», — сообщил министр внутренних дел республики Ивица Дачич на пресс-конференции.

Дачич подчеркнул, что это одна из самых жестоких атак на полицию за последние годы: сотрудников правоохранительных органов «забрасывали камнями, избивали металлическими прутьями и палками». Кроме того, протестующие использовали пиротехнику, чтобы нанести увечья полицейским, сказал он.

«Шли с дудками и свистками»: россиянка рассказала об обстановке в Сербии из-за протестов Из-за протестов в Белграде перекрывают улицы и без предупреждения отменяют транспорт. Об этом... 30 июня 10:16

Глава ведомства добавил, что полиции пришлось применить «химические средства, чтобы отразить нападение».

«Улица почувствовала власть»

Протесты в Сербии носят хронический характер, сейчас наблюдается очередной всплеск, заметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко. По его мнению, новая волна протестов связана со стремлением властей Евросоюза оказать давление на президента США Дональда Трампа перед его встречей с российским лидером Владимиром Путиным.

«Они [власти ЕС] хотят, чтобы Сербия присоединилась к их санкциям [против России]. В настоящее время для ЕС это особенно важно, ведь в преддверии встречи США и РФ на высшем уровне все те, кто генерировал и поддерживал украинский кризис, чувствуют себя слабыми. В этой связи они пытаются вызвать массовое недовольство в Европе для того, чтобы попытаться повлиять на Трампа перед саммитом», — отметил он в разговоре с «Рамблером».

По мнению Оленченко, сейчас в Сербии наступает переломный момент .

Вучича предупредили, что его правительство «висит на волоске» Президент Сербии Александр Вучич находится в сложном политическом положении, а его правительство «висит... 29 июля 08:27

Если власти Сербии не арестуют всех зачинщиков в ближайшие 72 часа, то это может иметь далеко идущие последствия, заявил политолог и основатель проекта «Балканист» Олег Бондаренко в беседе с «Царьградом». По его словам, республика находится в «преддверии гражданской войны».

«Улица почувствовала власть. Вот эти вот ребята с палками, которые ходили громить офисы правящей партии, почувствовали власть», — сказал он.

Бондаренко обратил внимание на фотографии и видео, на которых можно увидеть «расправы и самосуд» над сторонниками Вучича на улицах. И полиция должна нести за это ответственность, подчеркнул эксперт.

Политолог считает, что в Сербии нужно вводить чрезвычайное положение, и если власть ничего не сделает, то «она себя похоронит».