На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Шли с дудками и свистками»: россиянка рассказала об обстановке в Сербии из-за протестов

Россиянка рассказала об отмене транспорта в Сербии из-за протестов
close
Marko Djurica/Reuters

Из-за протестов в Белграде перекрывают улицы и без предупреждения отменяют транспорт. Об этом «Газете.Ru» рассказала находящаяся в Сербии россиянка Марина. Она отметила, что митингующие ходят с «дудками и свистками», но ведут себя мирно.

«Я в центре Белграда в командировке. Пересеклась с протестом в субботу, когда они собирались потихоньку. Улицы были перекрыты, и все шли в одном потоке. Все были тихие, мирные. Как на футбол шли с дудками и свистками. На улицах спокойно. Я в самом центре — все работает. Но я вечером в ту сторону, где был движ, не хожу. Из неудобств только, что постоянно отменяют транспорт, и об этом не пишут на остановках. Только минут через 10 ожидания понимаешь, что нужно идти пешком. На центральных улицах туристических тишина и покой. Неудобно тем, кто с чемоданами — идут пешком далеко. У меня больше паники из дома – «бери билет и узнай номер посольства, у вас там пипец», — сказала она.

Сербские студенты уже более полугода блокируют работу образовательных учреждений в стране и требуют проведения досрочных парламентских выборов. Свои требования они облекли в ультиматум, срок которого истек в 21:00 28 июня. После этого студенты прибегли «к мерам гражданского неповиновения».

Президент Сербии Александар Вучич, выступая с обращением к нации, заявил, что протесты не могут быть сильнее государственной власти. Он назвал митинги фиаско и осудил лозунги протестующих, назвав их жалкими и глупыми. Спикер парламента Ана Брнабич при этом отметила, что участники акций призывали к гражданской войне.

В результате столкновений пострадали 22 протестующих и 48 правоохранителей, 77 человек были задержаны. Президент Сербии уточнил, что не намерен их помиловать.

Ранее участники протестов в Сербии блокировали дороги почти в 20 городах страны.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами