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Вучича предупредили, что его правительство «висит на волоске»

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: правительство Вучича висит на волоске
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Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич находится в сложном политическом положении, а его правительство «висит на волоске». Об этом ТАСС заявила экс-глава МИД Австрии, глава центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

«Несколько недель назад произошла эскалация, и по кадрам, по сообщениям в СМИ складывалось впечатление, что положение правительства Вучича висит на волоске», — подчеркнула она.

По мнению Кнайсль, с одной стороны, Вучич старается не потерять благосклонность определенных ЕС. Кроме того, он продолжает курс на вступление Сербии в блок. С другой стороны, президент Сербии отказывается поддерживать санкции против России.

В конце июня Вучич обратился к протестующим и заявил, что они не смогут побороть государство.

Как сказал Вучич, попытка выступить против государства говорит о том, что студенты малообразованны. По его словам, протесты произошли «буквально по прихоти» студентов и их требования уже никто не помнит.

Сербские студенты уже более полугода блокируют работу образовательных учреждений в стране и требуют проведения досрочных парламентских выборов. Свои требования они облекли в ультиматум, срок которого истек в 21:00 28 июня. После этого студенты прибегли «к мерам гражданского неповиновения».

Ранее Вучич заявил, что Сербия продолжит двигаться к вступлению в ЕС.

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