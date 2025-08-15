«Опасался реакции украинцев»: Зеленский скрывал предложение об обмене территориями

Владимир Зеленский скрыл от населения Украины информацию о том, что Россия и США обсуждают уступки со стороны Киева в обмен на прекращение огня, утверждает The New York Times. По информации издания, украинский лидер «опасался реакции» жителей своей страны. Но после того, как Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение может включать «некоторый обмен территориями», у Зеленского не осталось иного выбора, кроме как выступить против.

Президент Украины Владимир Зеленский знал, что Россия и США обсуждают территориальные уступки со стороны Киева в обмен на прекращение огня еще до того, как глава Белого дома Дональд Трамп об этом объявил, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Украинский лидер держал эту информацию в тайне, поскольку «опасался реакции украинцев».

«Это классическое правило дипломатии: если возможный мирный договор неприемлем для вашей общественности, вы ограничиваете свои комментарии — вы ничего не говорите», — отмечается в публикации.

NYT обратила внимание на то, что большинство украинцев выступают против отказа от территорий, еще не находящихся под контролем России.

После встречи спецпосланника президента США Стива Уиткоффа с российским президентом Владимиром Путиным, власти Украины пытались определить, что именно Москва «предложила для завершения войны».

После второго звонка помощников Зеленского Уиткоффу «стало ясно, что Москва на самом деле не предлагала отказаться от каких-либо территорий, а лишь требовала от Киева отказаться от удерживаемых им территорий в Донбассе в обмен на прекращение огня», отметила NYT.

Затем Зеленский записал видеообращение в своем Telegram-канале, не упомянув о предложении российской стороны. Однако после того, как Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение может включать «некоторый обмен территориями», у Зеленского не осталось иного выхода, кроме как выступить против, подчеркнула NYT.

«Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в конституции Украины. Дарить свою землю украинцы не будут. Никто от этого не отступит», — сказал Зеленский.

«Очень сложный вопрос»

NYT высказала опасения, что Зеленский таким «резким отказом рискует разозлить Трампа», который сделал мирное соглашение между Киевом и Москвой «одной из своих главных внешнеполитических целей».

Несмотря на позицию Зеленского, «некоторые обмены территориями» будут предусмотрены в рамках урегулирования конфликта, отреагировал Трамп.

«Меня немного обеспокоило то, что говорил Зеленский: «Мне нужно получить одобрение в соответствии с конституцией». Ему не требовалось одобрение, чтобы вступить в войну <...>. Но ему нужно одобрение для обмена территориями», — отметил американский лидер.

Тем не менее Украина согласна на заморозку линии фронта в ее нынешнем положении и «фактическую передачу России контроля над территориями в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму», выяснила британская газета The Daily Telegraph.

«План может касаться только текущих позиций, занимаемых вооруженными силами», — пишет издание со ссылкой на западного чиновника.

Но Зеленский, вероятно, не исключил полностью возможности территориального обмена, полагает NYT. Он заявил журналистам, что это «очень сложный вопрос, который нельзя отделить от гарантий безопасности Украины».

В одной комнате с Путиным

Трамп в ходе разговора с Зеленским и европейскими лидерами 13 августа пообещал не обсуждать с Путиным территориальный вопрос без участия Украины. Но у европейских чиновников «по-прежнему существуют опасения», что Трамп «может вновь изменить свою позицию, когда окажется в одной комнате с Путиным», заметил NBC News.

Портал Axios со ссылкой на источники писал, что Трамп в ходе этой беседы «предложил заморозить большую часть линии фронта там, где она проходит, с проведением дополнительного «обмена территориями», но это может стать де-факто границами, которые не получат международного признания».

Кроме того, глава Белого дома заявил, что «он не из этого региона и не может принимать каких-либо окончательных решений по территории». Но, по его мнению, для достижения сделки по урегулированию конфликта территориальные обмены необходимы. Кроме того, Трамп намерен в ходе предстоящей встречи с Путиным добиться прекращения огня, добавил Axios.

Саммит двух лидеров состоится вечером 15 августа в крупнейшем городе Аляски — Анкоридже.