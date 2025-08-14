«Он не мог просто так их послать». Что Трамп пообещал союзникам перед встречей с Путиным

WP: Трамп на встрече с Путиным хочет заключить сделку — земля в обмен на мир

Дональд Трамп сообщил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что на предстоящей встрече с Владимиром Путиным на Аляске не будет обсуждать обмен территориями. Об этом сообщил американский телеканал NBC News по итогам видеоконференции, организованной канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Будет ли президент США учитывать интересы Украины и Европы на встрече с российским лидером — в материале «Газеты.Ru».

13 августа в Берлине состоялась видеоконференция по вопросу мирного урегулирования на Украине с участием европейских лидеров, американского президента Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.

По итогам встречи канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что европейская коалиция «четко обозначила несколько пунктов для переговоров». По словам канцлера, любые следующие переговоры с российским президентом Владимиром Путиным должны проводиться в присутствии украинской делегации.

В свою очередь Зеленский сообщил, что попросил Трампа о предоставлении гарантий безопасности для Украины.

«Мы надеемся, что центральной темой на Аляске будет прекращение огня. Все территориальные вопросы должны решаться на уровне лидеров — без Украины это невозможно», — добавил украинский лидер.

Прислушается ли Трамп к Евросоюзу?

После окончания встречи телеканал NBC News со ссылкой на европейских чиновников сообщил, что президент США не будет обсуждать территориальный вопрос в ходе встречи на Аляске. Кроме того, европейские лидеры заявили, что «Трамп неоптимистично настроен в отношении результатов переговоров с Путиным».

«Трамп сказал во время телефонного разговора, в котором также участвовал президент Украины Владимир Зеленский, что он собирается на встречу с Путиным с целью обеспечить прекращение огня на Украине», — сообщает NBC News.

Дональд Трамп вынужден прислушиваться к мнению своих партнеров, потому что просто отказаться от них не может, но все важные решения он будет принимать самостоятельно. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«После вчерашней встречи Трампа с лидерами Евросоюза и Зеленским стало совершенно очевидно, что партия войны продолжает активно мешать продвижению мира и делает все, чтобы конфликт продолжался, что называется, до последнего украинца. Именно европейцы этот конфликт организовали, и продолжать его им выгодно», — сказал депутат.

Он считает, что Евросоюзу не удалось отговорить Трампа поднимать на предстоящей встрече с Путиным территориальные вопросы. Это будет обсуждаться совершенно точно, потому что территории — один из основополагающих моментов, заключил Чепа.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров согласен с тем, что Трамп «не мог просто так послать своих европейских партнеров», а потому обещал учесть их мнение. Об этом Федоров заявил в беседе с «Газетой.Ru».

«Понятно, что европейцы изначально хотели обеспечить свое участие в процессе урегулирования украинского конфликта. Трампу же не нужны лишние волнения, ему важно было заверить, что волнующие ЕС моменты будут учитываться. Американский лидер даже пообещал, что, если переговоры в пятницу пройдут хорошо, может быть организована еще одна встреча уже с участием Зеленского. Пока же он остался за бортом, потому что явно не дотягивает до уровня Путина и Трампа», — сказал политолог.

По его мнению, не стоит испытывать особого оптимизма относительно предстоящей встречи на Аляске. Федоров считает, что каких-то договоренностей Путин и Трамп, конечно, достигнут, иначе не было бы этой встречи вообще, но, учитывая упертую позицию Зеленского, которого поддерживает Европа, многого ожидать не стоит.

«Думаю, что Зеленскому все-таки придется прислушаться к советам Соединенных Штатов и быть более адекватным. Без этих изменений, по сути, даже разговаривать не о чем. Американцы тоже заинтересованы в том, чтобы склонить нынешний украинский режим к более реалистичной позиции, и будут над этим работать»,

— заключил Федоров.

Красные линии Вашингтона

У европейских политиков всегда был выбор: либо противопоставить себя Трампу, либо не вступать в конфликт и попытаться надавить на американскую администрацию. На этот раз Европа выбрала второй вариант. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился эксперт фонда «Валдай», политолог Андрей Кортунов.

«Европейцы и украинский лидер совершили работу над ошибками и решили не вступать в конфликт с администрацией Трампа, а попытаться повлиять на его позицию окольными путями. На данном этапе открытое противостояние Трампу было бы чревато серьезными негативными последствиями. Если судить по той информации, которой мы пока располагаем, то американский лидер на словах готов прислушаться к мнению европейцев, но неясно, в какой степени и по каким конкретно вопросам», — сказал политолог.

Трамп пообещал Зеленскому не обсуждать с Путиным территории. Тогда о чем пойдет разговор? Дональд Трамп сообщил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что на предстоящей встрече... 14 августа 13:40

По его мнению, у Трампа есть ряд принципиальных вопросов, точку зрения по которым он не согласен менять ни в коем случае.

«Вопрос о вхождении Украины в НАТО является для Трампа красной линией, так как тут он свою позицию пересматривать не готов. Он готов рассмотреть возможность предоставления каких-то гарантий безопасности Украине вне контекста Североатлантического альянса. Что это конкретно означает, пока сказать трудно», — пояснил Кортунов.

Он добавил, что нет ясности относительно того, удалось ли европейцам поменять позицию Трампа по территориальным вопросам. Кортунов напомнил, что Белый дом и ранее говорил о возможности официально признать Крым российским, но есть еще четыре новых территории.

В свою очередь колумнист The Washington Post Дэвид Игнатиус пишет, что ключевой вопрос для Украины и европейских стран — гарантии безопасности, следующие за мирным соглашением. Несколько европейских источников рассказали WP, что ждут от США некоторого участия в обеспечении этих гарантий, например, спутниковое наблюдение для отслеживания возможных нарушений со стороны России.

Однако, по мнению Игнатиуса, Трамп, несмотря на просьбы не поднимать территориальный вопрос, все равно обсудит с Путиным суть сделки «земля в обмен на мир».

Никого больше не интересует мнение Европы

Немецкий таблоид Bild скептически отнесся к итогам переговоров лидеров Европы с американским президентом. Опрошенные изданием политологи считают, что у европейцев не было ни шанса повлиять на позиции США и оказать давление на Россию.

«От Европы не прозвучало, что она готова сделать, если перемирие не будет достигнуто, и как оно будет обеспечено. Давление на Путина сегодня не стало сильнее», — говорится в статье.

В свою очередь эксперт по безопасности Питер Нойманн из лондонского King's College в разговоре с Bild предупредил, что Трамп может пойти на уступки Путину, чтобы как можно быстрее заключить мирное соглашение.

В комментарии для «Газеты.Ru» политолог Рафаэль Ордуханян высказал похожее мнение относительно итогов переговоров европейцев с Трампом.

«Вчерашнее сборище напоминает мне профсоюзное собрание в публичном доме. Европейцы понимают, что хозяин что-то задумал, но пока непонятно, что, и неясно, как этому можно помешать.

Эта видеоконференция была абсолютно показной и никакого отношения не имеет к реалиям, которые есть», — сказал политолог.

По его мнению, главная проблема Европы заключается в том, что она потеряла свою субъектность, а потому просто не может влиять на решения Белого дома или Кремля.

«Конечно, европейские политики могут делать вид, что они решают какие-то важные вопросы, но на деле их повестка ограничивается только экологией. Трамп вежливо выслушал все предложения, но сделает все по-своему», — заключил Ордуханян.