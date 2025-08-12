«Будет встреча трех сторон»: что говорит Зеленский о возможной потере территорий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отказе признавать любые решения по украинскому вопросу, принятые президентами России и США без участия Киева. В последние дни он неоднократно заявлял, что обмен или сдача территорий невозможны, а обсуждение судьбы Украины без Украины неприемлемо. При этом на неофициальном уровне Зеленский все же допускает вариант урегулирования конфликта по формуле «мир в обмен на территории» — об этом он заявлял европейским лидерам.

Украина не признает решений российско-американского саммита на Аляске в случае, если переговоры будут вестись без участия Киева. Об этом президент Владимир Зеленский заявил, выступая на украинском форуме «Молодежь здесь!». Событие транслировал его офис.

«Говорить про Украину без Украины невозможно, и никто этого не примет. (…) Ничего про Украину без нас они принять не могут. Я надеюсь, что президент США это понимает и учитывает», — сказал он.

По мнению Зеленского, предстоящий саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может быть важным для отношений двух стран, но для решений по украинскому вопросу нужна трехсторонняя встреча.

«Безусловно, у нас будет встреча на уровне лидеров, трехсторонняя. Я не знаю даты. Но если мы хотим закончить войну, так оно и будет», — сказал он.

Недовольство Трампа

Тремя днями ранее, 9 августа, Зеленский в видеообращении к гражданам Украины публично отверг предполагаемый «обмен территориями», о котором в преддверии переговоров на Аляске говорил президент США Дональд Трамп.

«Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в конституции Украины. Дарить свою землю украинцы не будут. Никто от этого не отступит», — сказал Зеленский.

По его словам, «любые решения, принятые против нас, без участия Украины — это в то же время решения против мира», которые «ничего не принесут и никогда не сработают».

После этого газета New York Times написала, что подобная позиция украинского лидера «может разозлить [президента США Дональда] Трампа, который сделал заключение мирного соглашения между Украиной и Россией одной из своих главных внешнеполитических целей, даже если для этого придется принять невыгодные для Киева условия».

Именно так и произошло: 11 августа, выступая на брифинге в Белом доме, Трамп раскритиковал президента Украины. Вначале он заявил, что «хорошо ладит с Зеленским», но подчеркнул, что «глубоко не согласен с тем, что он сделал», пояснив, что «этой войны не должно было быть».

После этого Трамп перешел к отказу Зеленского от территориальных уступок.

«Меня немного смутило то, что Зеленский сказал: «Ну, мне нужно получить конституционное одобрение». То есть у него есть разрешение на войну и убийство всех, но ему нужно разрешение на обмен землей», — сказал Трамп.

По словам главы Белого дома, «некоторые обмены территориями», несмотря на высказывания Зеленского, будут предусмотрены в рамках урегулирования конфликта.

Во время последнего телефонного разговора с Трампом Зеленский отказался обсуждать обмен территориями с Россией, сообщает «Страна.ua». При этом он дал понять, кто готов говорить на эту тему, если будет приглашен на встречу президентов.

«Во время звонка я сказал, что я не готов обсуждать территории Украины, поскольку это исключительно вопрос нашей конституции. И если честно, при всем уважении, я не готов по телефону обсуждать соответствующие вопросы. Это серьезные вопросы, которые решаются на уровне лидеров», — рассказал он на встрече с журналистами.

В аналитическом материале на эту тему «Страна.ua» отмечает, что конституция Украины, действительно, допускает официальное признание потери территории только через референдум. Однако для отвода войск из того или иного региона (о чем, судя по всему, и будет идти речь) достаточно лишь приказа командования.

Неофициально — по-другому

При этом неофициально Владимир Зеленский допускает вариант, при котором Украина уступит уже занятые Россией территории в обмен на прекращение огня. Об этом, как пишет британская газета The Telegraph, он заявил на переговорах с европейскими лидерами.

«Владимир Зеленский заявил европейским лидерам, что они должны отвергнуть любое соглашение, предложенное Дональдом Трампом, по которому Украина отказывается от дополнительных территорий (то есть находящихся сейчас под контролем ВСУ. — «Газета.Ru»), но при этом России можно позволить сохранить часть захваченных ею земель», — отмечается в публикации.

The Telegraph отмечает, что «это означало бы замораживание линии фронта в ее нынешнем положении» и фактическую передачу России контроля над территориями в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и Крыму.

Об этом же сообщает и британская газета The Financial Times. В публикации о предстоящем саммите на Аляске отмечалось, что «в последние месяцы Зеленский вскользь допускал, что Киев может согласиться на замораживание конфликта» и на фактическое признание потери территории без юридического оформления этой позиции.