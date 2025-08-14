Трамп готов дать Украине гарантии безопасности. Но при одном условии

Дональд Трамп на встрече с европейскими лидерами заявил, что США готовы дать Украине гарантии безопасности, но только вне рамок НАТО и после прекращения огня. Это условие он озвучил накануне встречи с Владимиром Путиным в Аляске, узнало Politico. Европа поддержала идею, но настаивает на участии Киева в переговорах и отвергает любые территориальные уступки России.

Президент США Дональд Трамп в ходе онлайн-встречи с лидерами Украины и стран Европы заявил о готовности предоставить Киеву гарантии безопасности при условии, что они не будут реализованы в рамках НАТО, выяснило Politico. Разговор прошел 13 августа и был посвящен согласованию позиций перед саммитом Трампа и Владимира Путина на Аляске.

По данным источников издания, Вашингтон рассматривает участие в обеспечении «средств сдерживания» для Украины после достижения прекращения огня. Однако Трамп не уточнил, что именно подразумевается под гарантиями. До этого он заявлял, что США не будут напрямую поставлять оружие Киеву, а европейские государства будут финансировать эти поставки через НАТО в рамках уже заключенной сделки.

Обмен территориями

В Европе сохраняются опасения, что предложения Трампа могут оказаться символическими и не дать Украине прочной защиты. Европейские лидеры поддержали необходимость гарантий, но подчеркнули, что Украина должна сама участвовать в любых переговорах по своей территории, пишет Politico. Любые изменения границ силой они считают недопустимыми.

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что только Украина должна быть стороной переговоров о своем территориальном устройстве и что ни Россию, ни Запад нельзя допускать до подобных решений без ее участия.

Трамп ранее говорил, что рассматривает вариант обмена территориями между Украиной и Россией как часть возможного мирного соглашения. Согласно его плану, сначала этот вопрос будет обсуждаться с Путиным, а если появятся точки соприкосновения, в переговоры подключат европейских лидеров и Владимира Зеленского. Украина же любые территориальные уступки отвергает.

При этом Трамп также предупреждал, что если Путин будет не готов к прекращению боевых действий, то Россию ждут «серьезные последствия». Если встреча на Аляске пройдет конструктивно, американский лидер не исключает возможность отдельной трехсторонней встречи с участием Украины.

Встреча на Аляске и «красные линии»

15 августа Дональд Трамп проведет саммит с Владимиром Путиным на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. По словам источников Politico, американская сторона рассматривает этот контакт как «разведывательный» этап: задача — понять, готов ли Кремль обсуждать прекращение огня и общие принципы урегулирования.

Генсек НАТО Марк Рютте назвал саммит «проверкой на готовность к миру» и напомнил, что любое соглашение должно предусматривать сохранение безопасности не только Украины, но и восточного фланга альянса. Он подчеркнул, что НАТО продолжит присутствие в Восточной Европе, независимо от исхода переговоров.

Накануне встречи Трамп и европейские лидеры также согласовали ряд «красных линий»: прекращение огня до любых уступок, участие Украины в обсуждении, запрет на принудительное изменение границ и возможность предоставления гарантий безопасности вне рамок НАТО, но с участием США и Европы. Киев, в свою очередь, заявляет, что любые решения о статусе территорий будут приниматься исключительно украинским правительством.