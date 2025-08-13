Трамп назвал срок проведения трехсторонних переговоров после встречи с Путиным

Трамп заявил, что хочет почти незамедлительной встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил, что после саммита с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске хотел бы, чтобы встреча с лидером Украины Владимиром Зеленским состоялась «почти незамедлительно». Его слова приводит РИА Новости.

«Я бы хотел сделать это практически незамедлительно, и мы проведем быструю вторую встречу между президентом Путиным и президентом Зеленским, если они захотят, чтобы я там присутствовал», — заявил он.

Трамп отметил, что дальнейшие переговоры с украинским лидером возможны, если саммит на Аляске пройдет успешно. По его словам, уверенности в успехе переговоров нет. Американский лидер подчеркнул, что решение провести саммит без Зеленского предложила российская сторона.

Незадолго до этого Зеленский заявил, что после саммита планируется его телефонный разговор с американским лидером. Он отметил, что в ходе беседы будут обозначены следующие взаимные шаги США и Украины по урегулированию конфликта.

Президенты России и США договорились встретиться на Аляске 15 августа. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт уточнила, что встреча пройдет в Анкоридже, который считается крупнейшим городом на Аляске.

Ранее СМИ сообщили о двух предложениях Трампа по урегулированию конфликта на Украине.