На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Politico раскрыло условие Трампа для гарантий безопасности Киеву

Politico: США готовы дать Украине гарантии безопасности не в рамках НАТО
true
true
true
close
Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в ходе онлайн-встречи с лидерами Украины и стран Европы заявил о готовности предоставить Киеву гарантии безопасности при условии, что они не будут реализованы в рамках НАТО. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на три источника.

«США готовы сыграть определенную роль в предоставлении Киеву средств сдерживания будущей российской агрессии в случае достижения прекращения огня. <...> Трамп заявил, что возьмет на себя такое обязательство только в том случае, если эти усилия не будут осуществляться в рамках НАТО», — заявили источники издания.

При этом Трамп не уточнил, что именно подразумевается под гарантиями. Ранее он заявлял, что США не будут напрямую поставлять оружие Киеву, а европейские государства будут финансировать эти поставки через НАТО в рамках уже заключенной сделки. По словам британского чиновника, Трамп признает, что американские гарантии безопасности должны быть частью окончательного урегулирования конфликта, и считает, что США сыграют в этом свою роль.

Обсуждение состоялось в рамках организованной в среду Германией виртуальной встречи, целью которой было координировать позиции США и европейских стран перед пятничным саммитом США и России на Аляске.

Ранее глава ЕК заявила, что ЕС, США и НАТО укрепили единую позицию по Украине.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами