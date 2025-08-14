Politico раскрыло условие Трампа для гарантий безопасности Киеву

Президент США Дональд Трамп в ходе онлайн-встречи с лидерами Украины и стран Европы заявил о готовности предоставить Киеву гарантии безопасности при условии, что они не будут реализованы в рамках НАТО. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на три источника.

«США готовы сыграть определенную роль в предоставлении Киеву средств сдерживания будущей российской агрессии в случае достижения прекращения огня. <...> Трамп заявил, что возьмет на себя такое обязательство только в том случае, если эти усилия не будут осуществляться в рамках НАТО», — заявили источники издания.

При этом Трамп не уточнил, что именно подразумевается под гарантиями. Ранее он заявлял, что США не будут напрямую поставлять оружие Киеву, а европейские государства будут финансировать эти поставки через НАТО в рамках уже заключенной сделки. По словам британского чиновника, Трамп признает, что американские гарантии безопасности должны быть частью окончательного урегулирования конфликта, и считает, что США сыграют в этом свою роль.

Обсуждение состоялось в рамках организованной в среду Германией виртуальной встречи, целью которой было координировать позиции США и европейских стран перед пятничным саммитом США и России на Аляске.

