Генсек НАТО назвал вероятный исход встречи Путина и Трампа

Рютте: встреча Путина и Трампа начнет диалог по территориям между РФ и Украиной
Wolfgang Rattay/Reuters

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа на Аляске может запустить процесс решения территориального вопроса в конфликте на Украине. Об этом в интервью ABC заявил генсек НАТО Марк Рютте.

«Когда дело доходит до всего этого территориального вопроса, когда дело доходит до признания, например, возможно, в будущей сделке, того, что Россия де-факто контролирует часть территории Украины, это должно быть реальное признание, а не политическое признание де-юре», — отметил он.

По словам Рютте, важно, что США взаимодействуют с европейскими союзниками и Украиной в подготовке к встрече 15 августа.

Европе «нужно», чтобы Украина была за столом переговоров, отметил Рютте.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конституция страны исключает любые территориальные уступки.

Ранее на Аляске назвали возможное место встречи Путина и Трампа.

