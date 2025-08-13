«Логичный выбор». Названо вероятное место встречи Путина и Трампа на Аляске

CNN: встреча Путина и Трампа может пройти на военной базе Элмендорф-Ричардсон

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон, утверждает CNN. По информации телеканала, это место выбрали «после продолжительных закулисных переговоров». При этом Белый дом хотел избежать того, чтобы российский лидер и его команда оказались на территории американского армейского объекта. Что известно об этом месте, как будут охранять Путина и где еще могли бы провести переговоры лидеры двух стран — в материале «Газеты.Ru».

Встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, запланированная на 15 августа, пройдет на объединенной военной базе Военно-воздушных сил и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в крупнейшем городе штата Аляска — Анкоридже. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

«Организаторы вскоре пришли к выводу, что единственным городом в огромном штате, подходящим для проведения саммита, будет Анкоридж. И только объединенная база Элмендорф-Ричардсон на северной окраине города могла бы удовлетворить требованиям безопасности для исторической встречи», — говорится в публикации.

Москва и Вашингтон официально пока не подтвердили эту информацию.

Телеканал отметил, что администрация Трампа хотела избежать того, чтобы Путин и его команда оказались на территории американского военного объекта.

По данным CNN, Аляску в качестве места проведения переговоров двух лидеров выбрали «после продолжительных закулисных переговоров». При этом американские официальные лица «обрадовались и были несколько удивлены, когда российский президент согласился на встречу на территории США — на земле, которая когда-то была частью Российской империи».

Как будут охранять Путина

Бывший сотрудник Секретной службы США высокого ранга Роберт Макдоналд назвал военную базу Элмендорф-Ричардсон «логичным выбором» для очных переговоров Путина и Трампа. Их встреча ориентирована прежде всего «на результат, а не на церемониал», считает он.

«Авиалайнеры могут там приземлиться. Туда можно перебросить и лимузины для лидеров, которые обе страны будут транспортировать. Речь идет о хорошо защищенном объекте», — сказал Макдоналд в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что безопасность российского лидера на Аляске будет обеспечивать не только его личная охрана, но и сотрудники Секретной службы США. Макдоналд заверил, что политические разногласия не влияют на протокол безопасности при визитах глав государств.

«Мы не хотим, чтобы с президентом Путиным что-либо произошло, когда он находится здесь [в США]», — подчеркнул собеседник агентства.

По информации The New York Times, секретная служба США уже арендовала шестикомнатный дом в Анкоридже.

Директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная рассказала ТАСС, что в город уже прибывают рейсы с высокопоставленными гостями. В частности, прилетели министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший и российские дипломаты. Она обратила внимание на то, что отели в Анкоридже переполнены.

Вероятные места для переговоров

Местные СМИ называли различные локации, где могли бы встретиться Путин и Трамп, в их числе — отель Alyeska Resort в курортном городе Гирдвуд.

Журналисты обратили внимание на то, что номера в отеле невозможно забронировать с 12 по 16 августа.

Кроме того, высказывались предположения, что лидеры могут провести саммит в отеле Hotel Captain Cook, где в 2015 году останавливался экс-президент США Барак Обама. Там же в 2017-м председатель КНР Си Цзиньпин в 2017 году встречался с бывшим губернатором Аляски Биллом Уокером.

Впоследствии CNN обратил внимание на то, что американские чиновники, которые пытались найти и утвердить место для проведения предстоящего саммита, столкнулись с «серьезной загвоздкой».

«Лето — пик туристического сезона на Аляске, а доступные и оборудованные варианты для приема двух мировых лидеров были серьезно ограничены», — подчеркнул телеканал.

В итоге предположение бывшего вице-губернатора Аляски Лорена Лемана о том, что президенты США встретятся на военной базе, оказалось близким к истине.

«В таких случаях необходимо думать о безопасности, а кроме того, рядом должны быть аэропорты, поскольку приедет много людей. В этой связи мне приходят на ум два места. Одно из них — военная база Элмендорф-Ричардсон близ Анкориджа. Там много возможностей для проведения встречи», — отметил он накануне в беседе с РИА Новости.

Вторым местом Леман назвал военную базу Эйлсон около Фэрбанкса.