В Анкоридже, без Зеленского: в Белом доме рассказали, как пройдет встреча Путина и Трампа

Место проведения встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа определено: саммит состоится в Анкоридже — крупнейшем городе Аляски. Переговоры будут носить двусторонний характер, в том числе в режиме тет-а-тет. Их основной темой станет урегулирование украинского кризиса. Президент Украины Владимир Зеленский к разговору не приглашен. Что еще рассказала на брифинге пресс-секретарь администрации Трампа Кэролайн Левитт — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин 15 августа встретится с президентом США Дональдом Трампом в городе Анкоридж на Аляске, сообщила на брифинге пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Левитт. Трансляцию ее выступления вел YouTube-канал Белого дома.

«В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж на Аляске для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным», — сказала Левитт.

Анкоридж: что это за город Анкоридж — крупнейший город Аляски. В нем проживают более 290 тыс. человек — 40% населения штата (для сравнения, население города Джуно, столицы Аляски, около 33 тыс. человек). В Анкоридже находится одна из крупнейших грузовых воздушных гаваней мира — международный аэропорт имени Теда Стивенса, а также военные базы США и ряд достопримечательностей, включая самую высокую гору Северной Америки — Мак-Кинли.

Главной темой встречи лидеров РФ и США станет урегулирование конфликта на Украине . По словам Левитт, Трамп заинтересован в обсуждении отношений Соединенных Штатов и России, однако переговоры будут в основном посвящены не этому.

«Цель встречи для президента заключается в том, чтобы уехать с нее с более четким пониманием того, как мы можем положить конец этой войне», — сказала Левитт.

Встреча глав государств пройдет, в том числе, и в формате тет-а-тет.

«Да, это часть плана», — сказала Левитт.

Участие в разговоре президента Украины Владимира Зеленского не предполагается , заявила пресс-секретарь Белого дома. По ее словам, саммит стал возможен, «потому что Путин попросил Трампа о встрече». Отвечая на вопросы журналистов, Левитт подтвердила, что, таким образом, на переговорах по украинской тематике «будет представлена только одна сторона этой войны».

Однако, по словам Левитт, Трамп надеется, что в будущем может состояться трехсторонний саммит с участием США, России и Украины.

«Президент Трамп полон решимости попытаться положить конец этой войне и остановить убийства», — заявила Левитт. При этом американский лидер не хочет проводить «красные линии» по украинскому вопросу в отношениях с РФ и призывает обе стороны конфликта к диалогу, в том числе по гуманитарным темам.

Левитт отказалась отвечать на вопрос об обмене территориями между Россией и Украиной.

«Я не буду вдаваться в подробности и позволю президенту США обсудить эти планы с президентом России», — сказала она.

Предстоящий визит российского лидера на Аляску — высокая честь для США, заявила пресс-секретарь Белого дома. После переговоров в Анкоридже Дональд Трамп, вероятно, посетит Россию с ответным визитом. О его дате пока ничего не известно.

«ВСУ не уйдут из Донбасса»

12 августа, до брифинга Кэролайн Левитт в Белом доме, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает никаких решений переговоров Путина и Трампа по украинскому вопросу, если они будут приняты без участия Киева.

Позже на брифинге с журналистами Зеленский сообщил, что побывавший недавно не переговорах в Кремле спецпредставитель президента США Стив Уиткофф рассказал о готовности России к окончанию конфликта — «к первому шагу, по крайней мере, к прекращению огня». Об этом пишет «РБК-Украина».

Кроме того, Зеленский заявил об отказе от отвода войск с подконтрольных Киеву территорий ДНР и ЛНР.

«Мы не выйдем из Донбасса. Если мы выйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну», — добавил он.

Что именно он имел в виду под «третьей войной», осталось без пояснений.