Курорт в горах. Что известно об отеле и городе, где могут встретиться Путин и Трамп

Аляска готовится к саммиту президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Где именно пройдет встреча двух лидеров, точно не известно, однако местная газета со ссылкой на источники пишет, что она состоится в курортном отеле Alyeska Resort в Гирдвуде. «Газета.Ru» рассказывает, что это за место и почему оно популярно у туристов.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа может пройти в курортном отеле Alyeska Resort в городе Гирдвуде. Об этом сообщило издание The Alaska Landmine со ссылкой на источники. Оно отметило, что в календаре бронирования отсутствуют даты с 12-го по 16 августа. Впрочем, на сайте отеля черным помечены только две даты — 14 и 15 августа. Невозможно забронировать номер и на 13-е.

Официально место проведения переговоров пока не объявляли ни в России, ни в США .

Alyeska Resort — крупнейший горнолыжный курорт Аляски, расположенный в 48 километрах от центра Анкориджа в Чугачских горах. Отсюда на вершины ведут несколько подъемников. На них можно добраться, в частности, до Mt. Alyeska Roundhouse — горнолыжной станции 1960 года на горе Алиеске, давшей название курорту (сейчас здесь находится музей, посвященный истории развития горнолыжного отдыха в этих местах).

Свою историю курорт ведет с 1954 года, когда была основана Alyeska Ski Corporation. Через пять лет здесь появились первый подъемник и горнолыжная станция. Со временем они разрослись в целую систему канатных дорог, по одной из которых движется высокоскоростной воздушный трамвай. У его подножия и находится теперь отель на 300 номеров с бассейном с морской водой, спа-комплексом и ресторанами.

В спа гостям предлагается комплекс гидротерапии, когда по определенной схеме нужно погружаться то в горячие, то в холодные ванны. Можно записаться и на массаж. Правда, бронировать посещение массажного кабинета и гидротерапии нужно за два месяца. Кроме того, в комплекс входят сауны, хаммам, чаны на свежем воздухе, костровая зона.

close Гирдвуд DanitaDelimont/Global Look Press

С момента своего основания курорт не раз менял владельцев. В 1980-е он принадлежал японской компании Seibu Holdings Inc. В 2006-м его купил девелопер и увлеченный горнолыжник из Юты Джон Бирн III, который поставил своей задачей сделать горнолыжный комплекс более подходящим для семейного отдыха с детьми. Что, кстати, было амбициозной задачей, поскольку здешние склоны подходят только для опытных катальщиков.

В 2018 году у курорта снова сменился владелец. Джон Бирн III продал гостиничный комплекс канадской компании Pomeroy Lodging — Alyeska Resort стал ее первым отелем на территории США (и пока единственным).

Alyeska Resort — далеко не единственный отель в Гирдвуде, курортном городке на юге муниципалитета Анкориджа, расположенный в долине Чугачских гор. Хотя и самый роскошный. В основном в городе останавливаются в деревянных коттеджах, апартаментах и гостевых домах, откуда можно отправиться кататься на лыжах зимой или на рыбалку, хайкинг и поездку на горном велосипеде летом.

close Чугачские горы Stefan Arendt/imageBROKER.com/Global Look Press

Однако сейчас в Гирдвуде забронировать отель на 15–16 августа невозможно в принципе, а цены на гостиничные номера в Анкоридже взлетели после того, как было объявлено о встрече президентов России и США на Аляске. Однако, вероятно, саммит лишь подстегнул ажиотаж. Вот уже несколько лет в этом штате наблюдается туристический бум. Летом 2022 года издание Alaska's New Source сообщало, что многие отели в Анкоридже забронированы полностью: путешественники жаловались, что остановиться на одну ночь удается только в неприятном дешевом мотеле.

Отдыхают на Аляске и зимой, и летом: август здесь — второй по популярности месяц у туристов. С мая по сентябрь 2024 года, как отмечает Forbes, штат посетили 2,7 млн гостей. Из них две трети прибыли на круизных лайнерах, оставшиеся — на самолетах. Издание выразило опасения, что саммит двух лидеров помешает туристическому потоку из-за ограничений, связанных с безопасностью.

Ныне курортный, раньше Гирдвуд был вовсе не для отдыха: в 1890-е здесь начали строить поселение золотоискатели времен Золотой лихорадки — они мыли золото по речушкам, стекающим в залив Тернгейн-Арм. Изначально он получил название Город ледников — и действительно, окружающие Гирдвуд горы сверкают ото льда. Но уже в 1896 году был назван в честь из самых удачливых золотоискателей, полковника Джеймса Гирдвуда, предпринимателя и торговца льном родом из Белфаста.

В 1964 году здесь произошло землетрясение, от которого часть города буквально съехала в залив Тернгейн-Арм. После этого Гирдвуд сдвинулся на четыре километра вверх по долине. Городом, к слову, он был признан всего лишь за три года до стихийного бедствия.