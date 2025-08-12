«Необходимо думать о безопасности». Где именно на Аляске могут встретиться Путин и Трамп?

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске может пройти на военных базах близ Анкориджа или Фэрбанкса, считает бывший вице-губернатор штата Лорен Леман. Он надеется, что диалог президентов приведет к завершению украинского конфликта. Кроме того, экс-чиновник считает, что русские и американцы любят друга друга, а Аляска до сих пор сохраняет русское наследие.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа может привести к решению конфликта на Украине, заявил экс-вице-губернатор штата Лорен Леман в беседе с РИА Новости.

«Я надеюсь, что будет содержательный диалог, который быстро приведет к перемирию и мирному соглашению», — сказал Леман.

Он уточнил, что Трамп хочет остановить кровопролитие. Леман надеется, что Путин также смотрит в этом направлении.

«Я хочу видеть диалог. Я хочу видеть дружбу. И я хочу, чтобы люди слышали друг друга. На мой взгляд, будет хорошо, если мы станем поддерживать общение», — заявил Леман.

Лучшее место — военные базы

Леман считает, что президентам стоит встретиться на американских военных базах, расположенных на Аляске :

«В таких случаях необходимо думать о безопасности, а кроме того, рядом должны быть аэропорты, поскольку приедет много людей. В этой связи мне приходят на ум два места. Одно из них — военная база Элмендорф-Ричардсон близ Анкориджа. Там много возможностей для проведения встречи».

Леман добавил, что президенты также могут встретиться на военной базе Эйлсон около Фербанкса. Однако, по его словам, Путину может быть некомфортно на военном объекте. В других районах штата также можно было бы провести встречу, но, вероятно, они не смогут организовать все необходимое для принятия тысяч гостей, поэтому, по мнению Лемана, «лучше смотреть на Анкоридж, Фэрбанкс и их окрестности».

«Марафон торга». Как Евросоюз и Киев готовятся к встрече Путина и Трампа на Аляске Лидеры стран Евросоюза и Владимир Зеленский намерены противостоять миротворческим усилиям Дональда Трампа: ЕС... 11 августа 17:25

«Мы можем подготовиться очень быстро. Конечно, очень важной частью этого будет безопасность, и у нас есть возможности для ее обеспечения. И мы ее обеспечим», — заверил Леман.

Федеральное управление гражданской авиации США уведомило, что 15 августа власти закроют небо над Анкориджем из-за «перемещения VIP-персоны». Это косвенно подтверждает, что переговоры все же состоятся там.

Русские корни

По словам экс-вице губернатора, Аляска все еще сохраняет русское наследие:

«Здесь до сих пор сохраняется огромное русское наследие в языке, религии и культуре. Я знаю свыше 700 названий на Аляске, имеющих русские корни».

Бывший вице-губернатор уточнил, что его отец родился через 50 лет после продажи Аляски в Нинильчике на полуострове Кенай. Несмотря на то, как много лет прошло, местные дети все еще в первую очередь разговаривали на русском, а потом на английском.

«Нинильчик был основан в 1847 году, за 20 лет до продажи Аляски, как поселение для тех, кто раньше трудился в русско-американской колонии. Они хотели создавать там семьи, ловить рыбу, охотиться, разводить огороды. И это было хорошее место для таких вещей», — уточнил Леман.

«Любовь устраняет все преграды»

Леман также заверил, что русские и американцы любят друг друга, несмотря на политику:

«У нас могут быть политические разногласия. Но если говорить о наших корнях, о наших народах, мы любим друг друга. У нас очень хороший взаимообмен, и мы должны это признать».

В 2000-е американская делегация во главе с Леманом приехала во Владивосток. К ним подошел неизвестный россиянин, обнял и сказал, что русские всегда любили американцев.

«На Аляске живет немало русских, многие из них являются моими друзьями. И мы рады этому. Русские и американцы создают семьи. Любовь прокладывает себе дорогу и устраняет преграды», — отметил бывший чиновник.

Встреча Путина и Трампа

Путин и Трамп договорились встретиться 15 августа на Аляске. По словам главы минобороны США Пита Хегсета, стороны обсудят обмен территориями между Россией и Украиной:

«На переговорной стадии, возможно, будут обмены территориями, будут уступки. Никто не останется доволен. Но если кто-то и сможет это сделать, то это Трамп».

11 августа Трамп также отметил, что территориальный вопрос станет ключевым во время его встречи с Путиным. Он намекнул, что 15 августа президент Украины Владимир Зеленский не будет принимать участие в диалоге. Киев вместе с ЕС уже составили свой план урегулирования конфликта и передали его Вашингтону.