«Давайте просто воевать»: как Джонсон сорвал мир между Украиной и Россией Арахамия: конфликт Украины с Россией мог кончиться весной 2022 года

Военные действия на Украине могли завершиться весной 2022 года, однако бывший премьер Великобритании Борис Джонсон отговорил Киев от подписания каких-либо соглашений с РФ. Об этом рассказал глава украинской делегации на последних переговорах Киева и Москвы Давид Арахамия. По его словам, тогда с Россией можно было договориться, а сейчас у Киева «очень плохая» переговорная позиция.

Вооруженный конфликт между Россией и Украиной мог бы прекратиться весной 2022 года, заявил в интервью телеканалу «1+1» глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде, член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.

По словам возглавлявшего украинскую делегацию на переговорах с РФ чиновника, Москва согласилась бы на завершение конфликта при отказе Киева от вступления в НАТО и соблюдения нейтралитета:

«Россияне готовы были закончить войну, если мы возьмем нейтралитет, как Финляндия, и дадим обязательство, что мы не будем вступать в НАТО. Это был ключевой пункт».

Однако за продолжение боевых действий после переговоров с российской стороной в Стамбуле в марте 2022 года выступил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В то время он находился с визитом в Киеве, убедил власти Украины не подписывать никаких соглашений с Россией и предложил «давайте будем просто воевать».

«Переговорная позиция Киева плохая»

Арахамия также отметил, что в Киеве испытывали недоверие к Москве. Кроме того, Украина не согласилась на прекращение огня, поскольку «это противоречит ее конституции, где прописан блоковый статус» страны.

Теперь, как считает Арахамия, на Украине необходимо провести референдум о необходимости переговоров с Россией. В то же время, по его словам, политические и военные власти Украины выступают за продолжение вооруженного конфликта, поскольку Киев не может «сейчас сесть за стол переговоров»:

«У нас переговорная позиция очень плохая. За что мы сейчас будем садиться? Там, где мы остаемся, давайте просто заканчивать? Вы считаете, что украинское общество это примет?

Любые договоренности, кроме полной победы, должны проходить через референдум. Если кто-то что-то будет подписывать и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте ... очень полярные взгляды будут».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя слова украинского чиновника РИА Новости, объяснил нежелание Киева решить конфликт в 2022 году нехваткой опыта и непониманием глобальных процессов.

«Понимаете, люди у власти на Украине были совершенно случайные — они и сейчас случайные, неглубокие, недостаточного опыта, которые какие-то сиюминутные тактические успехи воспринимали за успехи стратегического характера. Они вообще чуть ли не посчитали, что они имеют шансы одержать победу в войне с Россией», — выразил мнение Цеков.

Он полагает, что многие представители украинской власти сожалеют о своем решении не соглашаться на перемирие.

Председатель комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов считает виновными в срыве переговоров между Украиной и Россией весной 2022 года не только Джонсона, но и США.

«Таким образом американцы вроде бы оказались ни при чем и продолжали клеймить нас за все подряд. А Джонсон уже не у дел, и с него мало что можно взять, если, конечно, не привлечь его к уголовной ответственности по законам той же Украины», — считает сенатор.

Переговоры России и Украины

Последний раз Киев и Москва садились за стол переговоров в Стамбуле 29 марта 2022 года. Тогда помощник президента Владимир Мединский отметил, что диалог «прошел конструктивно» и содержательно, Украина представила свою «понятно сформулированную позицию», подтвердила стремление к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу. Однако затем ситуация обострилась.

4 октября 2022 года Зеленский запретил вести переговоры с Россией, пока страну возглавляет Владимир Путин. Президент России 22 ноября, выступая на международном форуме G20 в формате видеоконференции, подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, отказывается только Киев.

Бывший немецкий канцлер Герхард Шредер 21 октября в интервью газете Berliner Zeitung рассказал о своей роли посредника на переговорах в Стамбуле между Москвой и Киевом в 2022 году. По его словам, на переговорах двух стран в турецком городе украинская сторона не пошла на мир, потому что ей не разрешили США. Таким образом Вашингтон сорвал мирные переговоры.

17 июня 2023 года Путин на встрече с делегацией из Африки показал проект стамбульского договора по урегулированию конфликта на Украине. По словам президента, после того как войска России были отведены от Киева весной прошлого года, украинские власти, «как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории».