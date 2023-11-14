«Вероятен японский сценарий»: Буданов допустил, что Москва и Киев не заключат мир после конфликта

Глава разведки Украины Кирилл Буданов считает, что Москва и Киев могут не подписать мирный договор даже после окончания военных действий. В качестве примера он привел Японию, с которой Россия так и не заключила мирное соглашение по итогам Второй мировой войны. Владимир Зеленский подписал указ о запрете переговоров с российской стороной, пока президентом является Владимир Путин. Однако в последнее время СМИ сообщили, что запад подталкивает Киев к переговорам с Москвой.

Без мирного договора

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов предположил, что Москва и Киев могут так и не подписать мирный договор по окончании специальной операции. Такое мнение он высказал в интервью украинскому изданию «Новое время».

Как заявил чиновник, юридическое урегулирование конфликта может растянуться на десятилетия. Глава ГУР привел в качестве примера Советский Союз и Японию, которые так не подписали мирное соглашение после Второй мировой войны, из-за чего продолжается территориальный спор о Курилах.

«Есть такие случаи в истории, когда давние войны между государствами юридически так и не завершились. Простой пример — Россия и Япония.

<...> Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь», — считает Буданов.

О чем спорят Россия и Япония Курильские острова (в Японии их именуют как «архипелаг тысячи островов»), — цепь островов между российским полуостровом Камчатка и японским островом Хоккайдо, отделяющая Охотское море от Тихого океана. Их общая протяженность составляет около 1200 км, а площадь — 10,5 тыс. кв. км.



После Второй мировой войны Курильские острова входят в Сахалинскую область России. Принадлежность южных островов архипелага — Итурупа, Кунашира и островов Малой Курильской гряды — оспаривается Японией, которая относит их к префектуре Хоккайдо и называет «северными территориями».



Во время Второй мировой войны советские войска к началу сентября 1945 года полностью заняли Курильские острова.



В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, согласно которой «состояние войны между СССР и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения».



В этом документе Москва согласилась передать Хабомаи и Шикотан японской стороне после заключения мирного договора.



Однако, вопрос передачи Малой Курильской гряды в декларации прописан общими словами — непонятно, о чем именно идет речь: либо о передаче островов Японии в долгосрочную аренду для хозяйственной деятельности, либо о передаче суверенитета над островами от одной страны к другой. В дальнейшем в Токио отказались подписать мирный договор, потому что по нему выходило, что Япония отказывается от претензий на Итуруп и Кунашир. Мирное соглашение до сих пор не подписано.

По его словам, у России «значительные территориальные аппетиты по отношению к Украине, касающиеся не только Крыма», а Киев не намерен удовлетворять амбиции РФ.

Диалог Москвы и Киева

Последний раз Киев и Москва садились за стол переговоров в Стамбуле 29 марта 2022 года. Тогда помощник президента Владимир Мединский отметил, что диалог «прошел конструктивно» и содержательно, Украина представила свою «понятно сформулированную позицию», подтвердила стремление к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу.

4 октября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с Россией, пока страну возглавляет Владимир Путин. Позднее он представил «формулу мира», которая предусматривает несколько условий для диалога в Москвой. В том числе концепция предусматривает полный вывод российских войск с территории Украины в границах 1991 года (тогда Крым, ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области входили в ее состав).

В МИД РФ назвали свои условия для заключения мирного соглашения. В Москве хотят чтобы Киев отказался от желания вступить в Евросоюз и НАТО, вернулся «к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в декларации о ее государственном суверенитете 1990 года».

Есть давление на Украину?

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который занимал эту должность в период с 1998 по 2005 год, рассказал в октябре о своей роли посредника на переговорах в Стамбуле между Москвой и Киевом в 2022 году. По его словам, на переговорах двух стран в турецком городе, украинская сторона не пошла на мир, потому что ей не разрешили США. Таким образом Вашингтон сорвал мирные переговоры.

Спустя год, 17 июня 2023 года президент России Владимир Путин на встрече с делегацией из Африки показал проект стамбульского договора по урегулированию конфликта на Украине.

«Вот он! Он есть! Он так и называется — договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Именно о гарантиях. Восемнадцать статей», — сказал тогда глава государства, отметив, что документ парафировала (предварительно подписала) делегация Украины.

По словам президента, после того, как войска России были отведены от Киева весной прошлого года, украинские власти, «как обычно делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории».

В начале ноября американский телеканал NBC со ссылкой на источники сообщал, что Вашингтон ненавязчиво начал обсуждать с Киевом возможные переговоры. В числе прочего речь якобы шла о том, чем Украине придется пожертвовать по итогу военных действий. Президент Чехии Петр Павел на прошлой неделе спрогнозировал давление на Украину в 2024 году по поводу начала переговоров с Россией и прекращения боевых действий.

Однако во время совместной пресс-конференции с прибывшей на Украину главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен 4 ноябре Зеленский подчеркнул, что в вопросе начала переговоров с Москвой на Киев никто давит:

«Никто сегодня не давит на меня. Все это было с начала войны и до войны. На сегодняшний день никто из лидеров ЕС, США не давит, чтобы мы сейчас сели с Россией разговаривать и что-то отдавали».