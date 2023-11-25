Украине нужны три победы. И речь не о конфликте с Россией Зеленский: Украине нужно одержать три победы в США и Евросоюзе

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что стране нужны три «победы» на Западе: получить финансирование в конгрессе США, добиться утверждения нового пакета антироссийских санкций и стать членом ЕС. По словам украинского лидера, все три «победы» важны, и в ближайшее время Украине удастся достичь результата.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал три «победы», которые помогут Киеву решить необходимые задачи и сохранить расположение сторонников. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в украинской столице, передает «Интерфакс-Украина».

Во-первых, обозначил Зеленский, для Украины важна поддержка США:

«Первая победа — в конгрессе. Это вызов, это не просто, не все от нас зависит, но Украина должна делать все от нее зависящее и даже больше, чтобы помощь была. Я верю, что она будет».

Во-вторых, сказал президент, Европейский Союз (ЕС) должен согласовать 12-й пакет санкций против России. По его словам, не все европейские политики готовы поддержать это решение.

«Мы должны сделать так, чтобы все поддержали этот пакет», — добавил Зеленский.

Третья победа, по словам Зеленского, — это открытый диалог по поводу членства страны в ЕС. Такая беседа станет «мотивационным шагом» для Украины, убежден президент.

«Он важен для тех, кто работает в государстве, для тех, кто учится и для тех, кто должен ежедневно мотивироваться разными шагами, отдавая свою жизнь на поле боя», — отметил Зеленский.

По его словам, Украина в ближайшее время должна добиться результата.

А что на поле боя?

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что украинские политики и высшее военное руководство выступает за продолжение военных действий с Россией. По его мнению, обсуждение любых переговоров с Москвой нужно выносить на референдум.

«Мы не можем сейчас сесть за стол переговоров. У нас переговорная позиция очень плохая. За что мы сейчас будем садиться? Там, где мы остаемся, давайте просто заканчивать? Вы считаете, что украинское общество это примет?» — сказал Арахамия в беседе с телеканалом «1+1».

По мнению депутата, вопрос о проведении мирных переговоров должен решать народ, поэтому подобные договоренности стоит обсуждать только через референдум.

«Когда народ скажет, что надо так, я сделаю это не глядя — просто свое мнение подальше засуну и буду делать так, как скажет народ», — добавил он.

По словам Арахамии, весной 2022 года Россия была готова прекратить конфликт, если Украина согласится на нейтралитет. Депутат утверждает, что Киев отказался от этих условий, так как не доверяет Москве. Кроме того, против подписания выступил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который в то время был с визитом на Украине. Со слов Арахамии, Джонсон призвал не подписывать какие-либо соглашения с Москвой и продолжать боевые действия.

Склонение к переговорам и трудности с оружием

Издание Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ 24 ноября сообщило, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц намерены вынудить Зеленского начать переговоры с Россией. Bild утверждает, что партнеры напрямую не склоняют Киев к переговорам, но планируют снабжать ВСУ оружием в тех количествах, в которых украинцы смогут удерживать нынешнюю линию боестолкновения, но не смогут провести контрнаступление.

При этом США могут существенно сократить или перестать финансировать Украину из-за внутренних политических разногласий. Несколько республиканцев в палате представителей и сенате публично высказывались против продолжения поддержки Киева. Кроме этого, внимание Запада сосредоточено на палестино-израильском конфликте, куда партнеры Израиля также направляют военную и гуманитарную помощь.

На пути в Евросоюз Украина также встречается с серьезными препятствиями. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 10 ноября заявил, что венгерское правительство не уступит давлению глав ЕС в связи с намерением Киева присоединиться к сообществу и даже не намерено обсуждать этот вопрос.

Украинские власти подали официальную заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля 2022 года. Европейские политики выступили за ускоренное принятие государства, однако Украине предстояло выполнить ряд условий. За прошедший год Киев согласовал несколько законов, в том числе закон о национальных меньшинствах, которые приблизили страну к вступлению в объединение. 8 ноября Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной, Боснией и Герцеговиной и Молдавией о приеме в сообщество.