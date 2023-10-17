«Рассматриваем все возможности»: Иран готовится к превентивным мерам против Израиля

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан допустил превентивные меры против Израиля, если Тель-Авив продолжит совершать военные преступления в секторе Газа. На этом фоне в США готовят законопроект, который разрешит использовать американскую армию в военных действиях в регионе, если Тегеран вмешается в происходящее. В Совбезе ООН тем временем отклонили российский проект гуманитарной резолюции по Израилю и Газе, потому что он не содержит осуждения ХАМАС.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в телевизионном интервью высказался по поводу конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, любые действия будут предусмотрены, если «военные преступления израильского режима против гражданского населения продолжатся». Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Перед «Хезболлой» лежат все возможные варианты и сценарии. В расчетах все было учтено правильно, и лидеры сопротивления не позволят сионистскому режиму (речь идет об Израиле. — «Газета.Ru») предпринять какие-либо действия в регионе.

Принятие любых упреждающих действий возможно в ближайшие часы», — заявил иранский министр.

Абдоллахиан добавил, что разговаривал с некоторыми министрами иностранных дел арабских стран. Они пришли к выводу, что если не использовать возможности, которые есть у ООН, то против Израиля будут открыты новые фронты. По словам дипломата, американская сторона не может призывать проявлять сдержанность и в то же время стоять бок о бок с «израильскими преступниками».

«Мы рассматриваем все возможности», — ответил Абдоллахиан на вопрос, вступит ли государство в войну.

Он подчеркнул, что Иран «не ищет войны». Сейчас его главная задача — скоординировать свои действия с действиями других мировых лидеров для прекращения военных преступлений.

Абдоллахиан заявил, что разговаривал с представителями ХАМАС. Они готовы отпустить заложников, как только ситуация в регионе изменится. Он также намерен поговорить с генеральным секретарем ООН и с министром иностранных дел Бразилии. По мнению дипломата, время уходит, поэтому следует принять решение в рамках международных договоров и остановить премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Утром 7 октября боевики радикального палестинского движения ХАМАС начали операцию «Наводнение Аль-Акса». Они выпустили в сторону Израиля несколько тысяч ракет, а затем проникли на территорию страны. В ответ на действия ХАМАС Израиль начал операцию «Железные мечи», выпустив по сектору Газа ракеты. В настоящее время Израиль планирует начать наземную операцию, чтобы найти и уничтожить боевиков в регионе.

Через ООН Иран передал Израилю, что не хочет дальнейшей эскалации конфликта. Однако, если Тель-Авив начнет намеченную операцию, Иран будет вынужден вмешаться, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

«Министр иностранных дел Ирана ответил, что Иран не хочет, чтобы конфликт перерос в региональную войну, хочет попытаться помочь с освобождением мирных жителей, которых ХАМАС удерживает в заложниках в Газе. Но Амир Абдоллахиан подчеркнул, что у Ирана есть свои красные линии. Он сказал, что если израильская военная операция продолжится, особенно если Израиль выполнит свое обещание о наземном наступлении в Газе, Ирану придется ответить», — отмечается в публикации портала.

Как США поддерживают Израиль

На случай эскалации палестино-израильского конфликта до полномасштабной войны с участием Ирана палата представителей Соединенных Штатов создаст законопроект, который разрешит использовать американскую армию в военных действиях в регионе. Об этом сообщил глава комитета палаты представителей по иностранным делам Майкл Маккол CNN.

Маккол надеется, что ему не придется подписывать документ, однако ситуация на Ближнем Востоке «день ото дня становится все более напряженной».

США уже поддерживают Израиль: они направили на Ближний Восток авианосную ударную группу и истребители. The New York Times со ссылкой на три источника среди чиновников написала, что Израиль попросил выделить военную помощь на $10 млрд, хотя Белый дом согласовал выделение только $2 млрд, причем и Украине, и Израилю вместе.

В ближайшее время в Израиль приедет американский президент Джо Байден.

ООН отклонила резолюцию России

Россия в соавторстве с 25 странами разработала проект гуманитарной резолюции с призывом к прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта и представила его на рассмотрение в ООН. В документе осуждалось насилие и боевые действия в отношении гражданских лиц и содержался призыв освободить заложников. Кроме этого, авторы выступили за обеспечение населения гуманитарной помощью и эвакуацию мирных жителей.

Кроме РФ, резолюцию поддержали Китай, ОАЭ, Габон и Мозамбик. Против высказались США, Великобритания, Франция и Япония. Шесть стран голосовать не стали. Из-за того, что проект не набрал нужное число голосов, его не приняли.

На заседании Совета безопасности постпред России Василий Небензя заявил, что голосование показало, кто выступает за перемирие, а кто преследует узкокорыстные политические цели, сообщило РИА Новости.

«Это единственная причина, по которой он [совет ООН] не смог направить четкий сильный коллективный сигнал, нацеленный на деэскалацию. А ведь речь идет о крупнейшей вспышке насилия на Ближнем Востоке за последние десятилетия», — подчеркнул дипломат.

Израильский представитель при организации Гилад Эрдан призвал Совбез ООН объявить ХАМАС террористической организацией, и сказал, что конфликт может завершиться «без единого выстрела», если боевики сдадутся и отпустят заложников.

Президент России Владимир Путин накануне провел телефонный разговор с Биньямином Нетаньяху, в котором заявил о готовности Москвы оказать помощь для достижения мира, сообщила пресс-служба Кремля.

Нетаньяху во время разговора ясно дал понять, что конфликт не закончится, пока Израиль «не уничтожит военный и управленческий потенциал ХАМАС».