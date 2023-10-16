«Единодушное мнение». Путин рассказал Нетаньяху, что думают о конфликте соседи Израиля

Президент России Владимир Путин созвонился с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в первый раз после начала войны Израиля и ХАМАС. Российский лидер выразил соболезнования в связи с большим количеством жертв, а также заявил о готовности Москвы содействовать скорейшему достижению мира. Путин также пересказал Нетаньяху содержание недавних бесед с президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси и с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху впервые после обострения палестино-израильского конфликта.

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер выразил соболезнования родным и близким погибших израильтян и «акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети».

Путин также пересказал Нетаньяху ключевые моменты его переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Египта Абдельфаттахом ас-Сиси и с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом.

«Подтверждена принципиальная готовность российской стороны и далее вести целенаправленную работу в интересах прекращения палестино-израильской конфронтации и достижения мирного урегулирования политико-дипломатическими средствам», — заявили в Кремле.

О переговорах двух лидеров сообщила также израильская газета Haaretz.

Ранее на саммите глав стран СНГ в Бишкеке Путин сравнил блокаду Газы Израилем с блокадой Ленинграда во время Великой Отечественной войны, выразив обеспокоенность, что против мирного населения могут быть использованы методы, аналогичные методам фашистов. «На мой взгляд, это неприемлемо», — сказал Путин.

Ближневосточное телефонное турне

До разговора с Нетаньяху Путин провел телефонные беседы с Асадом, Раиси, ас-Сиси и Аббасом. Все они по итогам переговоров заявили о необходимости прекращения гуманитарного кризиса в секторе Газа.

На сайте канцелярии главы египетского государства отмечается, что Путин и ас-Сиси договорились о работе по устранению причин конфликта между сектором Газа и Израилем, а также заявили о важности соблюдения безопасности мирных жителей в зоне конфликта. Кроме того, стороны обсудили эвакуацию граждан России и стран СНГ из сектора Газа.

«Выражена крайняя обеспокоенность крупномасштабной эскалацией боевых действий, сопровождающейся катастрофическим ростом числа жертв среди гражданского населения и углубляющимся гуманитарным кризисом в секторе Газа. Высказано единодушное мнение о необходимости скорейшего прекращения огня»,

— отчитался о переговорах Путина с коллегами Кремль.

Подчеркивается, что все политики были едины во мнении: «причиной нынешней беспрецедентной эскалации является длительный застой в процессе ближневосточного урегулирования». Путин в свою очередь выразил серьезную озабоченность вероятностью перерастания конфликта в региональную войну.

Президент России призвал к возобновлению политического процесса с целью «выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы». Таким решение он считает создание независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.

Резолюция ООН

14 октября постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций Василий Небензя подтвердил, что Российская Федерация внесла в Совет Безопасности ООН резолюцию с призывом к немедленному перемирию на Ближнем Востоке.

Голосование в Совбезе ООН по российскому и бразильскому проектам резолюций по ситуации в Израиле и Газе намечено на 18:00 16 октября (1:00 мск 17 октября).

7 октября силы радикального палестинского «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) выпустили несколько тысяч ракет по Израилю с территории сектора Газа и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию страны, взяли сотни людей из числа военных и гражданских лиц в заложники. На этом фоне Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи» и начала в ответ обстреливать сектор Газа.