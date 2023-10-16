«Ожесточенное сопротивление»: в США сообщили о провале миссии Блинкена на Ближнем Востоке

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман заставил госсекретаря США Энтони Блинкена ждать встречи всю ночь, написала газета The Washington Post. В ходе переговоров кронпринц заявил, что Израиль, поддержку которому оказывают США, должен остановить свою военную операцию в секторе Газа. Это не единственная арабская страна, в которой госсекретарь во время своего турне столкнулся с «ожесточенным сопротивлением».

Госсекретарь США Энтони Блинкен всю ночь ждал встречи с премьер-министром и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом во время своего визита в королевство в минувшие выходные, узнала газета The Washington Post.

«Саудовский правитель заставил Блинкена несколько часов ждать встречи, которая, как предполагалось, должна была состояться вечером, но принц явился на нее только на следующее утро», — написало издание.

Согласно статье, бен Сальман Аль Сауд и Блинкен должны были встретиться вечером в субботу, 14 октября, но переговоры состоялись только 15 октября. Встреча проходила в столице королевства — Эр-Рияде.

close 100% Энтони Блинкен и Мухаммед ибн Салман Аль Сауд Saudi Press Agency/Handout via Reuters

Позиция наследного принца

Блинкен посетил королевство в рамках турне по государствам Ближнего Востока на фоне конфликта Израиля и Палестины для обсуждения возможного урегулирования ситуации.

Согласно материалу, в начале встречи бен Салман заявил, что Израиль должен остановить свою военную операцию, «которая унесла жизни невинных людей, и снять осаду сектора Газа», прекратить бомбардировки. Саудовский принц высказал сожаление из-за того, что палестинцы в секторе Газа остались без воды, электричества и топлива. Действия Тель-Авива в регионе он назвал «нападением на беззащитных гражданских лиц».

Наследный принц также призвал остановить текущую эскалацию конфликта. Как подчеркнула WP, такая позиция «противоречит политике США, которые поддерживают Израиль в достижении цели по искоренению движения ХАМАС».

«Ожесточенное сопротивление арабского мира»

В рамках тура глава Госдепартамента США сначала 12 октября посетил Израиль. Кроме Саудовской Аравии он также побывал в Иордании, Катаре, Бахрейне, ОАЭ, Египте. В Каире он встретился с президентом Абделем Фаттахом ас-Сиси. Там, как написала газета, госсекретарь США столкнулся «с еще большими препятствиями» и не добился никаких значительных результатов.

Президент Египта заявил, что действия Израиля в секторе Газа превысили «право на самооборону» и превратились в «коллективное наказание».

Первостепенная задача Блинкена состояла в том, чтобы убедить лидеров стран Ближнего Востока осудить атаки палестинского радикального движения ХАМАС по Израилю. Сделать это не удалось. В газете назвали произошедшее с Блинкеном в его туре по Ближнему Востоку «столкновением с ожесточенным сопротивлением лидеров арабского мира».

Тур Блинкена завершился повторным посещением Израиля и встречей с премьер-министром Биньямином Нетаньяху — 16 октября. Тель-Авив по итогам переговоров принял решение возобновить подачу воды в южные районы сектора Газа, написало издание.

Нападение на Израиль

7 октября силы радикального палестинского «Исламского движения сопротивления» (ХАМАС) выпустили несколько тысяч ракет по Израилю с территории сектора Газа и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию страны, взяли сотни людей из числа военных и гражданских лиц в заложники.

На этом фоне Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи» и начала в ответ обстреливать сектор Газа. 9 октября ЦАХАЛ объявил о переходе к наступательной фазе уничтожения палестинской радикальной организации. 15 октября Армия Израиля сообщила о намерении вторгнуться в сектор Газа.

С прошлой субботы к настоящему времени в общей сложности из-за конфликта погибли, по разным данным, около 4,1 тыс. человек, в том числе 16 россиян, 2,7 тыс. палестинцев в секторе Газа, 1,4 тыс. израильтян.

Палестина хочет создать на территориях Западного берега реки Иордан и сектора Газа свое суверенное государство в установленных в 1967 году границах со столицей в Иерусалиме. Израиль не согласен с этим планом и считает Иерусалим своей столицей.