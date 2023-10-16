Ближний Восток и третья мировая. Чего ждать от развития палестино-израильского конфликта

Опасность нынешнего палестино-израильского противостояния состоит в возможной эскалации конфликта в случае вступления в него новых игроков. Ливанская «Хезболла» уже наносит удары по территории Израиля. Стоящий за ней Иран выступает с воинственными заявлениями. США перебрасывают в регион авианосные ударные группы. О возможном развитии ситуации на Ближнем Востоке — военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Вчера формирования «Хезболлы» обстреляли приграничную с Ливаном территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по инфраструктуре этой шиитской организации в Ливане. Считается, что «Хезболла» может вступить в широкомасштабные боевые действия на стороне ХАМАС.

Вопрос о возможном расширении количества участников очередного ближневосточного противостояния продолжает обсуждаться в экспертном сообществе. В первую очередь в качестве таковых называется военизированная ливанская шиитская организация «Хезболла», которая может ударить по Израилю с севера. Однако анализ состава гипотетических участников нового конфликта надо начинать, безусловно, с Ирана, поскольку та же «Хезболла», по сути, является прокси-силами Тегерана.

Готов ли к войне Иран

Исламская Республика Иран, скорее всего, в очередной вооруженный конфликт на Ближнем Востоке не вступит. У Тегерана еще нет главного аргумента для эффективного противодействия коллективному Западу. Иран пока не располагает ядерным оружием, к обладанию которым явно стремится.

К тому же не все спокойно и в самой исламской республике. Достаточно вспомнить массовые протесты в сентябре-октябре 2022 года, вызванные гибелью девушки Махсы Амини. В настоящее время ситуацию удалось несколько стабилизовать, но военные неудачи (а таковые нельзя исключать в случае вступления Тегерана в вооруженный конфликт) могут существенно осложнить ситуацию для руководства исламской республики. Новые массовые беспорядки могут вспыхнуть в этой стране практически в любое время.

В конце прошлой недели глава иранского МИД Хосейн Амир Абдоллахиян совершил большое региональное турне, в программу которого были включены визиты в Ирак, Ливан, Сирию и Катар. Именно эти страны арабского мира в Тегеране считают своей группой поддержки в борьбе против Израиля, готовящегося к проведению общевойсковой операции в секторе Газа.

Вместе с тем крайне сомнительно, чтобы хоть кто-нибудь из перечисленных государств вступил в вооруженный конфликт на стороне ХАМАС, за исключением выражения озабоченностей и негодования.

Наконец, к этому следует добавить, что военно-политическое руководство в Тегеране не так давно заявило, что Иран вмешается в конфликт Израиля и ХАМАС только в том случае, если Тель-Авив атакует иранскую территорию. В Израиле на данном этапе подобные замыслы, по всей видимости, явно отсутствуют.

Да и со стороны Соединенных Штатов Ирану была уже послана целая серия сигналов о нежелательности какой-либо военной активности Тегерана в данном случае.

Аргументы Вашингтона

В настоящее время военно-морские силы Соединенных Штатов развернули в Восточном Средиземноморье две авианосные ударные группы. Напомним, что в типовой состав АУГ ВМС США входят, как правило, атомный авианосец, 8-10 кораблей охранения (крейсеры, эскадренные миноносцы, фрегаты, многоцелевые АПЛ) и суда обеспечения.

Первая авианосная группа ВМС США в регионе представлена самым современным авианосцем Gerald R. Ford (CVN-78), крейсером УРО USS Normandy (CG-60), эсминцами УРО USS Thomas Hudner(DDG-116), USS Ramage (DDG-61), USS Carney (DDG-64) и USS Roosevelt (DDG-80).

Что, помимо этого, находится под водой – неизвестно. Вполне возможно, что в глубинах Средиземного моря притаились 2-3 многоцелевые атомные подводные лодки типа Virginia или ПЛАРК типа SSGN 726 Ohio, каждая из последних может нести более 150 крылатых ракет типа Tomahawk.

В состав второй авианосной ударной группы ВМС США входит атомный авианосец Dwight D. Eisenhower (CVN-69), крейсер УРО USS Philippine Sea (CG-58), эсминцы УРО USS Gravely (DDG-107) и USS Mason (DDG-87).

Опять-таки, что находится под водой в составе и этой АУГ – неизвестно. Вполне возможно, состав подводных сил аналогичен первой авианосной ударной группе.

Помимо почти 200 самолетов в составе обеих АУГ, которые могут принять участие в ракетно-авиационных ударах, крейсеры и эсминцы (а также и подводные лодки), развернутые в Восточном Средиземноморье, могут запустить по объектам потенциального противника несколько сотен крылатых ракет морского базирования типа Tomahawk. Помимо этого, немало войск, сил и средств имеется в составе Центрального командования ВС США (US CENTCOM), передовой штаб которого находится на авиабазе Эль-Удэйд в окрестностях столицы Катара.

С одной стороны, для полномасштабной войны с Ираном этого явно недостаточно. С другой стороны, чтобы разгромить под ноль формирования «Хезболлы» в Южном Ливане в случае их вторжения в северные районы Израиля, сил и средств вполне хватит.

На стороне Израиля в боевых действиях в секторе Газа созданные группировки ВС США вряд ли примут участие. А вот мощными ракетно-авиационными ударами смести с лица земли отряды военизированной ливанской шиитской организации двум авианосным ударным группам ВМС США вполне по силам. И в руководстве «Хезболлы» это, по всей видимости, отчетливо сознают. Ведь в самом начале ракетных ударов США в пыль и щебень будут превращены роскошные особняки руководства организации в Южном Ливане.

Так что, скорее всего, формирования Хезболлы продемонстрируют свою солидарность с ХАМАС разве что обстрелами приграничной территории Израиля, которые вряд ли будут носить массированный характер.

По этим причинам слухи о близком начале третьей мировой войны из-за террористической атаки ХАМАС на Израиль несколько преувеличены, а состав участников очередного вооруженного противостояния на Ближнем Востоке вряд ли расширится в ближайшее время.

Что касается переноса сроков начала общевойсковой операции Армии обороны Израиля в секторе Газа, то причины этого пока не вполне ясны. Одно можно сказать совершенно точно – это не связано ни с погодными условиями, ни с возможными ожиданиями руководства ЦАХАЛ вторжения «Хезболлы» в северные районы Израиля.