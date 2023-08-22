«Это не про Россию»: чего ждать от саммита БРИКС в ЮАР

В Йоханнесбурге открывает свои двери саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Форум станет первой очной встречей лидеров группы за три года, правда без президента России Владимира Путина, который будет участвовать удаленно. Помимо гостей из «пятерки», ЮАР готовится принять свыше 40 глав государств и правительств. Как ожидается, основными темами встречи станут расширение БРИКС и возможный отказ группы от доллара. Что представляет из себя организация и стоит ли рассматривать ее саммит как собрание союзников Москвы — в материале «Газеты.Ru».

В крупнейшем городе Южно-Африканской республики (ЮАР) — Йоханнесбурге — стартует 15-й саммит БРИКС. Мероприятие пройдет в очном формате, собрав лидеров всех государств «пятерки», кроме президента России Владимира Путина. Вместо российского лидера на форуме будет присутствовать глава МИД Сергей Лавров, а сам глава государства удаленно поучаствует в переговорах лидеров стран-участниц группы.

Саммит станет не только первой очной встречей лидеров БРИКС с 2019 года, но и одним из самых крупных мероприятий года. Так в МИД ЮАР анонсировали приглашение более 40 глав государств и правительств. Речь идет о незападных странах, в основном с Африканского континента. С «запада» на мероприятие активно пытался попасть президент Франции Эммануэль Макрон, но в итоге получил отказ.

Как «кирпич» чуть не превратился в БРЮКИ

БРИКС получило свое название по первый буквам входящих в него стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Организация была создана в 2006 году на пятом Петербургском экономическом форуме. Изначально группа включала в себя Бразилию, Россию, Индию и Китай, а аббревиатуру БРИК из первых четырех букв сложил аналитик Джим О'Нил еще в 2001 году.

Такая последовательность букв была не случайной и определялась схожестью с английским словом «кирпичи» (bricks). О'Нил использовал этот термин в качестве обозначения группы стран, от роста которых зависит строение дальнейшего роста всей мировой экономики. По его теории, квартет из стран, которые занимают свыше 25% суши и где проживают примерно 40% населения Земли, имеет все шансы за 50 лет стать доминирующей силой в мире. Это подтверждали темпы роста экономик четырех государств в нулевых годах, отчасти экономические интересы и были во главе угла при появлении группы.

С 2011 года организация расширилась, включив в свой состав ЮАР и добавив к своему названию «С» (Южная Африка, South Africa). К слову, тогдашний президент России Дмитрий Медведев предлагал в русской транскрипции использовать аббревиатуру не БРИКС, а БРЮКИ, однако это так и осталось на уровне идеи.

На 2023 год группа стала своеобразным союзом пяти государств в различных сферах, в том числе в экономике и политике. Внутри объединения отношения основаны на принципах невмешательства, равенства и взаимной выгоды.

В отличии от каких-либо военных блоков, к примеру НАТО, взаимодействие в рамках БРИКС зиждется на экономических интересах и у него нет штаб-квартиры.

Страны-участницы делают особый акцент на многополярности и создании более сбалансированного миропорядка, что подняло интерес к группе со стороны незападных государств.

Курс на расширение и отказ от доллара

За один год список государств, желающих вступить в БРИКС, вырос в кратном размере. Если в прошлом году официальных заявок было всего три — Аргентина, Иран, Алжир, — то к саммиту их подали более 20 государств. Это, например, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Казахстан, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ и Эфиопия.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Как ожидается, будущее расширение организации станет одной из основных тем встречи. На официальном уровне все страны «пятерки» высказываются позитивно относительно включения новых членов в блок. В прессе же пишут о наличии конфликта внутри БРИКС по этому вопросу, в частности, якобы сопротивлении Индии и Бразилии из-за отсутствия единого понимания по процессу расширения. Главным идеологом включения новых членов называют Китай, объясняя это желанием Пекина усилить влияние группы в мире в противовес США и их союзникам.

Вторым важным аспектом саммита станет обсуждение возможного перехода к единой валюте в рамках дедолларизации. Уход от доллара поддерживает Бразилия и Россия, последняя столкнулась с масштабными санкциями США и их союзников с началом специальной военной операции на Украине в конце февраля 2022 года. Ожидается, что на форуме будет обсуждаться переход к расчетам в нацвалютах и создание собственной платежной системы.

Повестка дня саммита открыта, то есть стороны могут поднимать любые вопросы от конфликта на Украине до борьбы с «американской гегемонией». Слоган нынешнего саммита — «БРИКС и Африка: партнерство ради взаимного ускорения роста, устойчивого развития и всеохватной многосторонности», — намекает на проявление интереса на форуме к проблемам африканского континента.

«БРИКС — это про новый мировой порядок»

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают саму организацию, но сходятся на выгоде в ее участии для России. Так руководитель центра международных исследований ВШЭ, член экспертного совета БРИКС Тимофей Бордачев считает, что не стоит воспринимать саммит группы как собрание «друзей Москвы».

«Ни о каком формате союзников России речь идти не может. БРИКС — это не про Россию и ее отношения с Западом. БРИКС — это про новый международный порядок.

Что касается пользы, то на глобальном уровне БРИКС это та организация, благодаря которой попытки Запада по изоляции России после начала специальной военной операции провалились», — пояснил эксперт.

С точки зрения Бордачева, БРИКС необходимо в первую очередь рассматривать как политическую организацию. Он отметил, что поэтому и российская польза в данном случае носит политический характер.

В свою очередь заместитель декана по науке факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Александра Морозкина уверена, что организация имеет больший уклон в экономический аспект. По ее словам, называть саммит собранием союзников России тут некорректно, так как группа изначально больше нацелена на экономическое сотрудничество.

«Для России это возможность себя проявить на международной арене. Всегда так было. Это была группа стран, которые считали себя непредставленными в мировой финансовой архитектуре в первую очередь и таким образом они могли обсуждать общие для всех проблемы и пытаться их совместно решить, чем, собственно, они и занимаются уже больше 10 лет», — добавила эксперт.

Как воспринимают БРИКС в мире

За 17 лет своего существования организация не раз сталкивалась как с критикой, так и с завышенными ожиданиями. В СМИ можно встретить прогнозы о том, что БРИКС в будущем по уровню влияния и экономического развития обойдет «Большую семерку» (G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США). Или увидеть утверждения об отсутствии каких-либо достижений и бессмысленности подобного формата.

«Трудно найти конкретные достижения БРИКС. Много разговоров. Гораздо меньше действий», — заявил Reuters аналитик Стивен Грузд из Южноафриканского института международных отношений.

Основное недовольство сторонних наблюдателей вызывает якобы отсутствие согласованности внутри организации, неустойчивость формата из-за продолжения взаимодействия с США большинства стран группы и угроза экономического спада его участников. Однако БРИКС занимает место совокупно ведущей мировой экономики.

С точки зрения Александры Морозкиной из НИУ ВШЭ, утверждения о каком-либо бездействии группы неверны. Она добавила, что результативность БРИКС, к примеру, подтверждает Новый банк развития, созданный в 2014 году.

«Предположения о том, что формат является нерабочим — абсолютная ерунда. Группа работает и за время своего существования сделала немало. За 14 лет очень сильно выросли экономические, политические, научные, культурные и иные связи между странами-участницами. Новый банк развития [механизм финансовой стабильности для стран, пострадавших от кризиса платежного баланса] подтверждает результат БРИКС. Ни одно нерегиональное объединение или группа за столь короткий срок не создала такого механизма», — подчеркнула эксперт.