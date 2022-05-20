«Там нет гегемона, который решает за всех»: зачем новым странам вступать в БРИКС

Китай предложил принять новые страны в БРИКС — группу, объединяющую Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. По мнению Пекина, расширение организации усилит ее влияние в мире. Эксперты считают, что вступление новых стран в неформальное объединение может дать новый импульс экономическому сотрудничеству, но вряд ли радикально поменяет глобальные правила игры. «Газета.Ru» — о смысле БРИКС в новых условиях и перспективах его расширения.

Новые БРЮКИ

Министр иностранных дел КНР Ван И на онлайн-встрече глав внешнеполитических ведомств БРИКС предложил начать процесс расширения объединения, которое получило название по первым буквам входящих в него стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Он считает, что это поможет повысить влияние клуба, а также внести вклад в поддержание мира.

«Китайская сторона предлагает начать процесс расширения БРИКС, рассмотреть стандарты и процедуры процесса расширения и постепенно сформировать консенсус», — сказал министр.

К слову, аббревиатуру из первых четырех букв сложил аналитик Джим О'Нил еще в 2001 году, за 8 лет до создания клуба. Он считал, что четыре страны, совокупно занимающие более 25% суши в мире, на территории которых живут 40% населения планеты, к 2050 году имеют шансы стать доминирующими в мире. Об этом говорили и темпы роста их экономик в нулевые годы. Окончательное название БРИКС получила в 2011 году после присоединения ЮАР (S – South Africa), — хотя бывший в то время президентом Дмитрий Медведев предлагал русскую альтернативу БРЮКИ.

И вот теперь дело, похоже, идет, как минимум, к BRICSA.

Аргентина в лице министра иностранных дел Сантьяго Кафьеро тоже принимала участие в онлайн-мероприятии, и уже заявила, что готова к «более тесной координации» с организацией. И хотя инфляция в этой латиноамериканской стране последние два года находится на уровне 50%, ее экономика в 2021 году выросла примерно на 7%.

Присутствие Аргентины на встрече 19 мая не должно удивлять: с 2017 года существует формат БРИКС+, когда для обсуждений участники клуба приглашают другие крупные незападные развивающиеся страны. Накануне прошло также совещание с участием Египта, Индонезии, Казахстана, Нигерии, OAЭ, Саудовской Аравии, Сенегала и Таиланда.

В совместном же заявлении глав МИД стран-участниц БРИКС появилась формулировка, которая оставляет простор для интерпретаций, о каком именно расширении идет речь: «министры поддержали продвижение процесса расширения БРИКС посредством обсуждений».

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты разошлись во мнениях, произойдет ли на практике в ближайшее время расширение БРИКС.

Так, научный руководитель центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев напомнил, что вопрос расширения БРИКС теоретически обсуждается давно.

«Называются много стран: Индонезия, Египет, Нигерия, Аргентина. Тем не менее, предыдущие 2-3 года продвижения здесь не было. Страны БРИКС не стремились к тому, чтобы расширять его состав. Максимум — может быть более формализован формат БРИКС+, с постоянным приглашением на саммиты лидеров перечисленных государств.

Хотя в новых условиях говорить что-либо точно затруднительно, так как международная ситуация меняется стремительно. Лидеры могут неожиданно поддержать то, что они не были готовы поддерживать какое-то время назад. Но, я думаю, что на формальное расширение организации все еще никто не готов», — считает эксперт.

Программный директор Валдайского клуба Олег Барабанов, наоборот, считает, что страны БРИКС уже почти договорились о расширении основного списка участников.

«Я думаю, что китайское заявление так или иначе было одобрено на онлайн-встрече министров иностранных дел БРИКС. Открытой информации о кандидатах нет, но можно предположить. С самого начала были недовольные, что их не взяли: в частности, Аргентина, Мексика, Нигерия. И я думаю, что скоро будет расширение. Оно может затронуть крупные страны второго эшелона на каждом континенте, которые проводят, если не открыто антизападную политику, то альтернативную. И, по всей видимости, будет соблюден принцип справедливого географического представительства, — включат по одной стране от каждого континента.

Ведь если принять одну Аргентину, то возникнут вопросы у африканских стран, — почему Латинская Америка, а не Африка? Нельзя исключать, что среди новых членов будет и Казахстан», — допускает он.

При этом расширение БРИКС не имеет четкой процедуры — по сути необходимо лишь одобрение новых кандидатур всеми старыми членами организации.

К чему пришли

При создании БРИКС рассматривалась, прежде всего, как экономическая организация. Так, одной из целью объединения было увеличения взаимного роста инвестиций. Россия планировала с помощью этой площадки открывать новые рынки. Впрочем, уже в десятые годы доля четырех из пяти экономик БРИКС в мировой экономике стала падать в результате разного рода кризисов, и исключением остался лишь Китай.

Главным же финансовым инструментом БРИКС стал Новый банк развития (НБР), который намерен к 2026 году довести общий пакет одобренных кредитов на проекты до $60 млрд.

С 2022 по 2026 год банком запланировано утверждение финансирования из его собственного баланса различных проектов на $30 млрд. При этом 30% общего объема кредитов будет выделено в местных валютах (одна из цель стран БРИКС — увеличение расчетов в национальных валютах). 40% всего объема будущих кредитов будет направлено на проекты по актуальной теме в глобальном масштабе — смягчение последствия изменений климата и создание новой энергетики.

При этом за годы существования БРИКС у платформы появился и отчетливый политический привкус, где главные незападные центры силы проявляют солидарность.

В частности, они традиционно выступают за признание принципов суверенитета, взаимного уважения и равенства, а также дают общую оценку актуальным событиям. Например, на саммите лидеров в 2021 году ключевой стала тема Афганистана после прихода там к власти Талибана (организация запрещена в России) — и в БРИКС выступили за инклюзивный внутриафганский диалог. Аналогично стороны сошлись в необходимости сохранить иранскую ядерную сделку, из которой вышли США.

Эксперт НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов ранее говорил «Газете.Ru», что США важно ослабить БРИКС, который для них видится «воплощением неправильного выражения истории» и подрывает их позиции в глобальном управлении.

«Понятно, что чем больше противоречий будет внутри БРИКС, тем меньше будет сотрудничества. При этом в последнее время там и так обострились китайско-индийские противоречия (столкновения в 2020 году — «Газета.Ru»). Но США хотели бы, что БРИКС вообще прекратил свое существование», — отмечал аналитик.

Бордачев считает главным смыслом существования БРИКС в 2022 году политическую демонстрацию близости. Он считает, что страны клуба все еще не готовы создавать реально влияющие на мировую экономику многосторонние механизмы.

«Можно признать, что степень интегрированности интересов в БРИКС невысокая. Но у них и нет гегемона, лидера, которого бы все слушались. В Большой семерке есть страна, которая всеми руководит, а в БРИКС такой страны нет. А люди принимают решения, когда им кто-то говорит, какие решения принять.

Но интересы в БРИКС общие, страны подтверждают общность интересов в отношении глобальных проблем. Они — не аморфная масса, они способны артикулировать общий взгляд на фундаментальные вопросы. Называйте это, если хотите, декларацией, но даже это имеет совершенно позитивный характер. Просто потому, что мы не знаем больше примеров, когда государства при полном сохранении самостоятельности были способны настолько близко сближать позиции. Разве что нечто похожее происходит в АСЕАН в Юго-Восточной Азии», — говорит эксперт.

Похожее мнение разделяет и Олег Барабанов из Валдайского клуба.

«В коммюнике БРИКС каждый год декларируются альтернативные Западу ценности, и это стало его основой. Экономические связи развивались медленнее, хотя и были запущены банковские проекты, фонды. И если, как я предполагаю, с каждого континента примут еще по одной стране, то это поможет создать региональные кластеры БРИКС, которые будут дополнительно способствовать и экономическому развитию внутри него», — говорит он.