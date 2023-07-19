«Это будет полноценное участие». Кто представит Россию на саммите БРИКС в ЮАР

Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, однако примет полноценное участие в работе форума по видеосвязи, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Очно на встрече лидеров стран будет присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров. О том, что Путин не приедет на саммит, ранее заявляли в офисе президента ЮАР. Там отмечали, что из-за обязательств ЮАР по Римскому статуту и ордеру Международного уголовного суда на арест Путина, по взаимной договоренности было решено отказаться от визита российского лидера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не поедет на саммит БРИКС в ЮАР, вместо него очное участие примет глава МИД Сергей Лавров. Об этом он заявил РИА Новости.

«Президент Путин принял решение участвовать в саммите БРИКС в формате видео-конференц-связи. Это будет полноценное участие. На самой встрече будет присутствовать министр Лавров»,

— сказал Песков.

Также Песков заявил, что Россия в ходе переговоров с ЮАР никогда не давала понять южноафриканской стороне, что арест Путина по ордеру МУС на саммите будет «равнозначен объявлению войны». Ранее об этом сообщали СМИ со ссылкой на заявление президента ЮАР Сирила Рамафосы.

Встреча лидеров стран пройдет в столице ЮАР Йоханнесбурге 22–24 августа.

Позиция ЮАР

Ранее, 19 июля, о том же сообщалось на сайте южноафриканского президента Сирила Рамафосы. «По взаимной договоренности президент Российской Федерации Владимир Путин не будет присутствовать на саммите, но РФ будет представлять министр иностранных дел г-н Сергей Лавров», — говорилось в заявлении.

15 июля вице-президент ЮАР Пол Машатиле сообщил, что президент ЮАР Сирил Рамафоса пытался лично убедить Путина не приезжать на саммит. Он объяснял это тем, что республика ратифицировала Римский статут — основополагающий документ Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест российского президента. Таким образом, ЮАР должна соблюдать решения МУС и, соответственно, арестовать Путина. Однако, по словам Машатиле, такой шаг немыслим.

«Для нас это большая дилемма. Конечно, мы не можем его арестовать. Это если бы как вы пригласили своего друга к себе домой, а затем арестовали его. <…> Однако россияне недовольны. Они хотят, чтобы [Путин] приехал», — сказал Машатиле.

За день до этого он рассказал, что Москва отклонила просьбу южноафриканской стороны о том, чтобы Россию на саммите представлял Лавров. Также предлагалось проведение саммита в Китае или участие Путина в режиме онлайн. Первый вариант отвергли Индия и Бразилия, говорил Машатиле.

Южноафриканская газета The Sunday Times писала, что российская сторона отвергала любые варианты, кроме очного визита Путина в страну. Как рассказал один из собеседников издания, «Россия продвигает свои национальные интересы, и в ее интересах казаться сильной и среди друзей. Но Южную Африку нельзя использовать в качестве поля битвы для опосредованных войн».

30 мая правительство ЮАР сообщило, что участникам саммита будет обеспечен дипломатический иммунитет, который защищает, в том числе, от ареста или задержания.

Арест президента

ЮАР входит в список из 123 стран, которые ратифицировали Римский статут (основополагающий документ МУС) и признают его юрисдикцию. Канцелярия Рамафосы заявляла, что страна не собирается выходить из-под юрисдикции МУС. Россия подписала этот документ в 2000 году, но в 2016-м отказалась быть участницей договора. Не ратифицировали его также Китай, Турция, Индия, США и другие страны.

17 марта Досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордера на арест Путина и детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. В сообщении суда отмечалось, что Путин и Белова «предположительно, несут ответственность за военное преступление — незаконную депортацию населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию». По данным МУС, это произошло в период с 24 февраля 2022 года.

В Москве решения и деятельность МУС не признают. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал саму постановку вопроса уголовного суда «возмутительной и неприемлемой». Речь шла об эвакуации детей, оказавшихся под обстрелами украинских войск в Донбассе и лишившихся связи с родителями.

Розыск прокуроров и судей

Москва в ответ на действия МУС объявляла в розыск прокурора и судей органа. Так, прокурора МУС Карима Хана объявили в розыск еще в середине мая. Тогда же в розыск объявили судью МУС Розарио Сальваторе Айтале. Им предъявлены обвинения.

Прокурору – по ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой).

Судье — ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 360 УК РФ (заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой).