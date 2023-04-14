«Все их действия выглядят незаконными». Кремль ответил на выводы о судьбе российских активов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что «бандитские действия» западных стран в отношении российских активов не получается «упаковать» в нормы международного права, все попытки это легитимизировать обречены на провал. Так представитель Кремля прокомментировал статью газеты Die Welt о том, что замороженные в Евросоюзе активы ЦБ РФ придется вернуть Москве после окончания конфликта на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Действия западных стран по блокировке российских активов не получается «упаковать» в нормы международного права, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС в пятницу, 14 апреля.

Представителя Кремля попросили прокомментировать публикацию немецкой газеты Die Welt о том, что замороженные в Евросоюзе активы ЦБ РФ придется вернуть Москве после окончания конфликта на Украине.

«Сейчас становится очевидным, что уложить, упаковать в нормы международного права эти бандитские действия коллективного Запада по блокировке наших авуаров никак не получается, и никак не получается с легитимизацией этих шагов.

Куда ни крути, все равно все их действия выглядят незаконными», — утверждает Песков.

По его словам, «Кремль будет смотреть, как Запад будет действовать дальше».

«Мы требуем, чтобы это все было разблокировано, и считаем это незаконным.

Убеждены, что любая попытка это легитимизировать обречена на неудачу», — сказал он.

Die Welt ранее написала, что эксперты Еврокомиссии (ЕК) якобы пришли к заключению, что с юридической точки зрения активы Банка России нельзя просто так передать Украине, несмотря на политическую волю европейских лидеров — «слишком высоки правовые барьеры».

«ЕК предлагает инвестировать замороженные активы ЦБ РФ в европейские гособлигации, а проценты использовать для выплат Киеву.

Она оценивает доходность по таким облигациям в 2,6% в год. Юридическая служба ЕС пока не смогла ответить на вопрос, что делать, если ЕС потеряет вложенные средства», — говорится в материале со ссылкой на неопубликованный документ ЕК.

На Западе пытаются найти способ распорядиться российскими активами, заблокированными после начала спецоперации на Украине. По словам главы Минфина РФ Антона Силуанова, речь идет о $300 млрд золотовалютных резервов Центробанка, напоминает РБК.

Тем временем Бельгия уже заработала €625 млн в виде налогов с доходов от замороженных российских активов.

Эти активы, в частности, размещены на площадке Euroclear, зарегистрированной в Брюсселе, написала 10 апреля газета Le Soir.

В Бельгии, по подсчетам издания, заморожены €250,6 млрд российских активов, размещенных через международный депозитарий Euroclear. Эти средства были реинвестированы компанией. В результате Euroclear получила сверхприбыль в размере €821 млн, которая была обложена налогом по повышенной ставке.

В числе замороженных в Бельгии российских средств €191,9 млрд приходятся на транзакции и €58,7 млрд — на активы, в основном в виде ценных бумаг, рассказал глава бельгийского казначейства Александер Де Гест.

Он отметил, что передача замороженных российских активов, согласно бельгийским законам об «охране собственности», невозможна — для этого необходимо изменение «отдельных европейских норм».

12 апреля сообщалось, что Минфин США включил более 30 физических и около 90 юридических лиц в санкционный список по России. Под новые ограничения, в частности, попали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, экс-глава Минтранса Евгений Дитрих, движение «Юнармия» и компания «Мегафон».

Американские рестрикции также ввели против нескольких предприятий атомной отрасли РФ. Кроме того, была аннулирована лицензия, разрешающая сделки с собственностью, принадлежащей бизнесмену Алишеру Усманову.